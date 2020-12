Bourse de Wall Street : Airbnb s'envole pour ses débuts à Wall Street, la valorisation dépasse $100 mds

10 décembre (Reuters) - L'action Airbnb s'est envolée jeudi à Wall Street pour sa première journée de cotation, donnant à la plateforme de location de logement de courte durée une valorisation de plus de 100 milliards de dollars dans ce qui constitue la plus importante introduction en Bourse de l'année aux Etats-Unis.

Le titre coté sur le Nasdaq a ouvert à 146 dollars, soit nettement au-dessus du prix de l'offre de vente (IPO) fixé à 68 dollars, qui a permis au groupe de lever 3,5 milliards de dollars (2,88 milliards d'euros).

Le succès de cette introduction en Bourse constitue un spectaculaire retournement de fortune pour Airbnb au terme d'une année difficile marquée par l'épidémie de COVID-19, qui a paralysé le tourisme à travers le monde.

Créé en 2008 comme un site internet permettant de réserver des chambres dans des villes accueillant des congrès, Airbnb était encore valorisé seulement 18 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds auprès d'investisseurs privés en avril, et 31 milliards lors de son dernier tour de table avant la crise sanitaire en 2017.

L'envolée de l'action va enrichir un peu plus ses fondateurs Brian Chesky, Nathan Blecharczyk et Joseph Gebbia ainsi que les investisseurs déjà présents au capital comme les fonds Sequoia Capital ou Founders Fund, de Peter Thiel.

Une action à 146 dollars donne à Airbnb une capitalisation boursière d'environ 87,2 milliards, alors que celle de la chaîne hôtelière Marriot International est par exemple de 42,3 milliards.

La valorisation du groupe atteint 101,6 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, qui comprend des titres comme des options et des unités d'actions assujetties à des restrictions.

Cette entrée en Bourse confirme la tendance très porteuse pour les IPO cette année aux Etats-Unis avec entre autres le succès ces derniers mois des mises sur le marché de Warner Music Group, Palantir Technologies et Snowflake .

Mercredi, l'IPO de DoorDash a donné à ce spécialiste de la livraison de repas une valorisation plus de quatre fois supérieure à celle d'un tour de table réalisé six mois plus tôt. (Noor Zainab Hussain à Bangalore et Joshua Franklin à Miami version française Blandine Hénault et Bertrand Boucey)