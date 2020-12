Airbus/Boeing: Hausse des taxes US sur des produits de l'UE dont les vins français

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils allaient relever les surtaxes imposées à certains produits de l'Union européenne, parmi lesquels des pièces détachées liées à l'aéronautique et des vins français et allemands, sur fond de litige entre Washington et Bruxelles sur les subventions à l'aéronautique.

Le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) n'a pas précisé quand ces surtaxes entreraient en vigueur. Il a simplement indiqué dans un communiqué que des détails supplémentaires étaient "à venir".

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de représentants de l'Union européenne et d'Airbus.

Washington avait exprimé en novembre sa déception face au choix de Bruxelles d'imposer des droits de douane sur quelque 4 milliards de dollars de produits importés des Etats-Unis, après l'autorisation en ce sens donnée à l'UE par l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'OMC avait au préalable autorisé, l'an dernier, les Etats-Unis à appliquer des taxes sur 7,5 milliards de dollars d'importations en provenance de l'UE.

L'USTR a déclaré mercredi que l'Union européenne avait calculé de manière erronée les taxes sur les produits américains après l'autorisation de l'OMC. "L'UE doit prendre des mesures pour compenser ce manque d'équité", est-il écrit dans le communiqué.

Le président de l'Alliance commerciale américaine des vins a déclaré que cette mesure allait engendrer une difficulté supplémentaire pour les entreprises américaines déjà frappées par de précédentes taxes douanières. Il a appelé le président élu américain Joe Biden à opérer rapidement un revirement.

"Cette action est un coup au corps porté aux entreprises américaines", a déclaré Ben Aneff. "Les restaurants et petites entreprises des Etats-Unis peinent déjà à survivre; cette décision va seulement détruire davantage d'emplois et fermer des portes supplémentaires".

Plus tôt ce mois-ci, l'ambassadrice de l'Allemagne aux Etats-Unis, Emily Haber, a appelé à une résolution rapide d'un litige qu'elle a décrit comme une distraction empêchant de s'occuper de problèmes plus importants qui nécessitent une action commune, comme le changement climatique et la pandémie de coronavirus.

