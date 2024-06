Zurich (awp) - La société de participations Airesis a obtenu de l'autorité de régulation de la Bourse suisse SER un nouveau délai, au 30 juin prochain, pour publier son rapport annuel 2023. L'entreprise, basée à Clarens près de Montreux, a publié des chiffres non audités, avec un net recul du chiffre d'affaires et une perte nette plus élevée.

Airesis avait déjà obtenu un premier délai, pour fin mai, mais n'a pas été en mesure de le respecter et a donc dû demander une nouvelle prolongation, a indiqué la société mercredi soir. D'importantes discussions sont en cours sur l'engagement de sa marque internationale (Le Coq Sportif, ndlr) et sa valorisation. Cela est relevant pour l'établissement du rapport annuel. A cela s'ajoutent des transactions dont Airesis ne peut préciser la nature pour le moment.

Pour rappel, la Bourse suisse a suspendu lundi et jusqu'à nouvel avis la cotation des actions Airesis. Dans sa décision d'accorder un nouveau délai pour la publication du rapport annuel, SIX se réserve le droit de suspendre ou d'arrêter la cotation si le nouveau délai n'est pas respecté.

Airesis a publié des chiffres non audités et ils sont mauvais: le chiffre d'affaires a chuté à 121 millions de francs suisses, après 150 millions en 2022. La perte nette s'est elle aggravée à 36 millions de francs suisses, contre une perte de 3,9 millions un an plus tôt.

La société se montre cependant confiante pour 2024. Les ventes de chaussures ont connu une forte dynamique et les jeux olympiques et paralympiques devraient soutenir les ventes. Le chiffre d'affaire devrait augmenter d'environ 40%.

