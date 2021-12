Ajaccio et Toulouse assurent, Auxerre surpris

Ajaccio a assuré sa victoire contre Grenoble (1-0) et conserve sa place de leader de Ligue 2. Toulouse reste dauphin du Gazélec après son succès à Nîmes (2-1). Dans le match le plus disputé de la soirée, Le Havre a créé la surprise en s'imposant sur les terres auxerroises (3-2). Auxerre perd sa place sur le podium au dépens du Paris FC, qui a remporté sa rencontre face à Amiens (1-0). Dijon s'enfoncent un peu plus à la dernière place du championnat après une nouvelle déroute contre Dijon (0-3). Guingamp et Niort ont fait le job et terminent l'année sur un succès. Les trois dernières rencontres de la soirée entre Rouen et Caen, Rodez et Bastia puis Sochaux et Valenciennes se sont toutes soldées sur un score de parité.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)