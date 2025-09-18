Aker bondit après un contrat d'infrastructure IA de 6,2 MdsUSD avec Microsoft. OVS publie un S1 robuste, Renishaw un bénéfice en hausse, et UBS relève son objectif sur Comet. SIG décroche après un profit warning, Pets at Home chute de plus de 20%.

Actions en hausse

OVS (+7%) : le groupe italien a publié un S1 solide avec un CA de 792,9 MEUR (+4,1%), un EBITDA de 101,7 MEUR (+14,3%) et un bénéfice net de 45,6 MEUR (+31,7%). La marge brute s’élargit et la dynamique commerciale en août et septembre soutient le titre.

Aker (+6%) : la société progresse après la signature d’un contrat de 6,2 MdsUSD sur cinq ans avec Microsoft et Nscale pour développer une infrastructure d’IA en Norvège, opérationnelle à partir de 2026.

Comet Holding (+6%) : UBS a publié une note de recherche ce matin, en confirmant sa recommandation neutre, mais en relevant de 194 à 203 CHF. L'analyste a intégré dans sa valorisation des dépenses d'investissement plus élevées au bénéfice du secteur des équipements pour l'industrie des semiconducteurs.

Tecnicas Reunidas (+5%) : le groupe espagnol bénéficie d'un relèvement de l'objectif de cours du broker JB Capital Markets, qui maintient sa recommandation d'achat et revalorise de 25 à 28,10 EUR.

Renishaw (+4%) : le groupe britannique a publié un CA annuel en hausse à 713 MGBP (+3%) et un bénéfice ajusté avant impôts de 127,2 MGBP (+3,8%). La demande en semi-conducteurs et le dividende accru soutiennent l’action.

Siemens Energy (+4%) : les valeurs liées indirectement au boom de l'investissement dans l'IA sont à nouveau tirées vers le haut cette semaine. Par ailleurs, AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation à l’achat avec un objectif de 119 EUR, valorisant la visibilité sur les activités de renouvelables et réseaux.

Kone (+4%) : l’action gagne du terrain après des informations de Bloomberg évoquant un retour de l’intérêt pour TK Elevator, avec l’étude d’options de financement et d’éventuels partenariats.

Legrand (+3%) : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 143 à 148 EUR. Même remarque que pour Siemens Energy : les valeurs liées à l'IA ont le vent en poupe ce matin.

ASM International (+8%): ASM International N.V. (+8%) : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation positive et relève son objectif de cours de 559 à 568 EUR. Le titre profite aussi du regain d’intérêt pour le secteur, alimenté par l’annonce du partenariat stratégique entre Nvidia et Intel, perçue comme un signal fort pour toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Actions en baisse

SIG Group (-22%) : le groupe d’emballages anticipe 310-360 MEUR de charges exceptionnelles, revoit sa marge EBITDA à 21% (vs 24,5-25,5%) et suspend le dividende 2025, entraînant une lourde sanction boursière.

Continental : le titre s'ajuste de 21% après l’introduction en Bourse de sa division Aumovio, valorisée entre 4,2 et 5 MdsEUR. Chaque actionnaire reçoit une action Aumovio pour deux Continental, un ajustement technique qui pèse.

Pets at Home (-21%) : le distributeur plonge après le départ immédiat de sa DG et l’abaissement de sa guidance annuelle à 90-100 MGBP (vs 110-120 MGBP). Le ralentissement des dépenses des ménages pénalise la distribution.

Next (-6%) : malgré un S1 solide avec 3,14 MdsGBP de CA (+10%) et 509 MGBP de bénéfice avant impôts (+18%), le titre recule après l’avertissement d’un net ralentissement attendu des ventes au S2 au Royaume-Uni.

Barry Callebaut (-4%) : le chocolatier cède du terrain après la dégradation de Deutsche Bank de "acheter" à "conserver", jugeant la valorisation excessive (+38% depuis juillet) alors que la dette et les coûts du cacao restent élevés.

Bolloré (-2%) : le groupe recule après un S1 en baisse, en l’absence de la plus-value de 3,7 MdsEUR enregistrée en 2024 sur la cession logistique.