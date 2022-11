Alaa Abd el-Fattah, le dissident égypto-britannique emprisonné en grève de la faim

La révolution de 2011 a donné de l'espoir à une génération de militants en Égypte et au-delà, mais Abd el-Fattah est rapidement tombé sous le coup des répressions sécuritaires successives. Depuis, il a passé une grande partie de la décennie derrière les barreaux.

Pour protester contre sa détention et son traitement en prison, Abd el-Fattah, 40 ans, a entamé une grève de la faim illimitée le 2 avril. Il avait récemment obtenu la citoyenneté britannique, une démarche que sa famille espérait voir décrocher sa libération et attirer l'attention sur le sort des autres prisonniers.

La sœur d'Abd el-Fattah a déclaré qu'il prévoyait d'arrêter de boire de l'eau le 6 novembre, jour de l'ouverture de la COP27, un sommet sur le climat qui a braqué les projecteurs du monde entier sur l'Égypte. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu'il soulèverait le cas d'Abd el-Fattah auprès des dirigeants égyptiens pendant le sommet, le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux organisé par les Nations Unies, qui en est à sa 27e année.

Sans eau, l'état de santé d'Abd el-Fattah pourrait rapidement se détériorer dans les jours à venir alors que le sommet se tient dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh.

Abd el-Fattah a déjà fait des séjours en détention sous l'ancien président Moubarak et peu après le soulèvement. Son destin s'est assombri lorsque l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sisi a évincé Mohamed Mursi des Frères musulmans en 2013 et qu'une répression s'est installée, balayant les islamistes, les gauchistes et les libéraux.

Dans un livre de ses écrits, dont certains ont été sortis clandestinement de sa cellule, Abd el-Fattah a déclaré qu'il n'aurait jamais deviné qu'"après une révolution qui a renversé un tyran, je retournerais dans ses prisons."

BRÈVE RÉPROUVÉE

Il a été emprisonné pendant cinq ans en 2014, l'année où Sisi a accédé à la présidence, pour avoir manifesté sans autorisation. Libéré sous probation en 2019, il a retrouvé son jeune fils, mais a dû dormir chaque nuit dans un poste de police.

Ce sursis partiel a été écourté en septembre 2019 lorsqu'il a été détenu une fois de plus au milieu d'une vague d'arrestations qui a suivi de rares manifestations contre Sisi.

En décembre 2021, Abd el-Fattah a été condamné à cinq ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles, pour avoir partagé un message sur les médias sociaux concernant la mort d'un prisonnier. Cette accusation est couramment portée contre les détracteurs du gouvernement et les activistes qui publient sur les médias sociaux.

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que des dizaines de milliers de prisonniers d'opinion ont été détenus sous Sisi, souvent sans procédure régulière, et qu'ils ont subi toute une série d'abus, y compris la torture, pendant leur incarcération.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas immédiatement répondu aux appels demandant des commentaires sur le cas d'Abd el-Fattah.

Les autorités ont précédemment déclaré que la répression de la dissidence et des libertés était nécessaire pour stabiliser l'État et que le gouvernement promeut les droits de l'homme en s'efforçant de répondre aux besoins fondamentaux tels que l'emploi et le logement. Les responsables ont nié qu'il y ait des prisonniers politiques en Égypte ou que les détenus soient maltraités.

Face aux critiques étrangères, notamment sur la condamnation d'Abd el-Fattah, le gouvernement égyptien a affirmé que les décisions judiciaires sont justes, impartiales et indépendantes.

FAMILLE POLITIQUE

Abd el-Fattah a grandi dans une famille intellectuelle et hautement politisée. Sa mère, Laila Soueif, est militante et professeur de mathématiques, et son père, Ahmed Seif, décédé en 2014, était avocat et militant de gauche, emprisonné à la fois sous Moubarak et sous son prédécesseur à la présidence, Anwar Sadat.

La tante d'Abd el-Fattah, Ahdaf Soueif, romancière, a été présélectionnée en 1999 pour le Booker Prize.

Ses proches parents font depuis longtemps campagne pour sa libération. L'une de ses sœurs, Sanaa, a été emprisonnée en 2020 après avoir tenté de porter plainte pour une agression dont elle et sa mère ont été victimes alors qu'elles faisaient campagne pour communiquer avec Abd el-Fattah à l'extérieur de la tristement célèbre prison de Tora, au Caire, où il était détenu.

À Tora, il a été maintenu dans une cellule sans lumière solaire, privé de livres, de nouvelles et d'exercice, et a subi des abus de la part des gardiens de prison, selon sa famille, après avoir été condamné lors d'un procès qu'ils ont qualifié d'inéquitable.

"Mes conditions ne sont qu'une baisse dans une mer sombre d'injustice", a-t-il déclaré en novembre 2019 dans une déclaration au procureur, publiée dans des ouvrages choisis en 2021 sous le titre Vous n'avez pas encore été vaincu.

Plusieurs prisonniers politiques ayant la double nationalité ont été libérés en Égypte et immédiatement expulsés du pays par avion, à condition de renoncer à leur citoyenneté égyptienne.

NOUS RÉSISTONS

Le 18 mai, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'Abd el-Fattah avait été transféré de la prison de Tora vers un établissement correctionnel à Wadi el Natrun, au nord-ouest de la capitale, à la demande du Conseil national des droits de l'homme nommé par le gouvernement égyptien.

Là, il a été placé dans une cellule avec trois autres personnes, informant sa famille en juin qu'il avait été autorisé à sortir de la cellule pour une pause de 30 minutes. Il était autorisé à lire des livres et sa famille a reçu plusieurs lettres entre deux visites mensuelles.

N'ayant ingéré que de l'eau et une solution salée au début, Abd el-Fattah s'est autorisé de très petites quantités de nourriture, jusqu'à un maximum de 100 calories par jour, afin de maintenir son corps et sa protestation, a déclaré sa famille.

En juin, sa mère a déclaré à Reuters qu'il était devenu trop faible pour grimper et regarder par une haute fenêtre de la cellule, ou pour faire sa propre toilette. La semaine dernière, il a supprimé le thé et le miel de son alimentation.

Lors d'une visite, sa mère a déclaré que son fils lui avait dit : "'Arrête de t'imaginer que tu vas me faire sortir. Je vais mourir en prison. Assure-toi juste qu'ils paient pour ça'".