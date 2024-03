La société minière aurifère canadienne Alamos Gold va acquérir sa petite rivale Argonaut Gold pour 325 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ont annoncé les deux sociétés mercredi.

L'opération porterait la production d'or d'Alamos à 600 000 onces par an, avec un potentiel de production à plus long terme de plus de 900 000 onces par an, ont indiqué les sociétés. Alamos a produit 529 300 onces d'or en 2023.

L'accord donnerait à Alamos l'accès à la mine Magino d'Argonaut, située à côté de la mine Island Gold d'Alamos dans l'Ontario, au Canada.

Les sociétés attendent de cette acquisition des synergies à long terme d'environ 515 millions de dollars.

Elles céderont également les mines d'Argonaut aux États-Unis et au Mexique à leurs actionnaires actuels sous la forme d'une petite société de production d'or nouvellement créée, SpinCo.

Un petit producteur d'or est généralement une société d'exploration dotée d'une capacité de production réduite, qui recherche de nouveaux gisements d'or.

Selon les termes de l'accord, chaque action ordinaire d'Argonaut serait échangée contre 0,0185 action ordinaire d'Alamos et 1 action de SpinCo.

Le ratio d'échange implique une contrepartie totale de 40 cents canadiens par action d'Argonaut, ont déclaré les sociétés.

Le prix de l'or a atteint un niveau record la semaine dernière, après que les responsables de la politique de la Fed ont indiqué qu'ils prévoyaient toujours de réduire les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage d'ici à la fin de l'année.

Les actions d'Alamos cotées en bourse aux États-Unis ont légèrement baissé avant la cloche.