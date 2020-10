Alantra Asset Management acquiert une participation stratégique dans Indigo Capital 0 14/10/2020 | 15:56 Envoyer par e-mail :

Depuis la création d'Indigo Capital, l'équipe de gestion a réalisé plus de 50 investissements pour une valeur totale de plus de 800 millions d'euros en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni.



" La réussite de cette opération est une étape importante pour la croissance d'Indigo qui disposera des moyens financiers et du soutien institutionnel d'un partenaire avec une expérience reconnue dans le développement d'activités internationales et diversifiées, tout en garantissant l'indépendance d'Indigo à long terme. L'accord permettra également de conforter davantage l'alignement d'intérêts avec nos souscripteurs et de renforcer notre capacité à offrir des opportunités intéressantes à notre équipe de direction " a déclaré Monique Deloire, PDG d'Indigo Capital.



" Nous sommes ravis de nous associer à Indigo Capital et à son équipe de direction talentueuse pour mener la société vers une nouvelle phase de croissance. Nous sommes convaincus que ce partenariat accélérera notre projet de créer un groupe de dette privée de premier plan en Europe. De plus, l'accord offrira de multiples synergies en termes d'efforts conjoints de levée de capitaux, de fertilisation croisée et d'offre de service renforcée pour nos clients en termes de stratégies d'investissement ” a ajouté Jacobo Llanza, PDG d'Alantra Asset Management.





