Alarmés par un attentat suicide, la Chine et le Pakistan collaborent dans l'enquête

Une femme kamikaze très instruite a tué trois enseignants chinois à Karachi en avril ainsi que leur chauffeur local, ciblant les ressortissants du plus important partenaire du Pakistan et cherchant à saper une relation dont la survie financière d'Islamabad dépend largement.

Le coup a menacé un segment majeur de l'initiative d'infrastructure Belt and Road de Pékin, un réseau de 65 milliards de dollars de routes, de chemins de fer, de pipelines et de ports au Pakistan qui reliera la Chine à la mer d'Oman et aidera Islamabad à développer et à moderniser son économie.

Les séparatistes de la vaste province pakistanaise appauvrie du Baloutchistan ont revendiqué l'attentat après qu'une jeune mère éduquée issue d'une famille aisée se soit fait exploser dans un assaut capté par la télévision en circuit fermé et diffusé sur les chaînes d'information locales.

Dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux, les séparatistes ont averti la Chine de quitter le Pakistan ou de faire face à un nouveau carnage.

Même si des mois se sont écoulés depuis l'attaque, les autorités pakistanaises restent profondément inquiètes.

"Les attaques contre les ressortissants et les projets chinois au Pakistan sont très préoccupantes pour le gouvernement", a déclaré le ministère de l'Intérieur dans une déclaration à Reuters la semaine dernière, ajoutant que le gouvernement poursuivait activement ces organisations militantes.

L'Armée nationale baloutche (BLA), le groupe interdit qui a publié la vidéo, fait partie d'une insurrection vieille de plusieurs décennies qui vise habituellement les forces de sécurité pakistanaises.

Mais ces dernières années, la BLA a attaqué des ressortissants chinois, car, selon elle, Pékin a ignoré les avertissements lui demandant de ne pas conclure de marchés et d'accords concernant le Baloutchistan.

La Chine participe à de grands projets d'exploitation minière et d'infrastructure dans la province riche en ressources, notamment le port en eau profonde de Gwadar, qui font tous partie du Corridor économique Chine-Pakistan (CPEC).

Au début de la vidéo, un homme armé masqué s'adresse à la Chine. S'exprimant en anglais, il déclare : "Président de la Chine ... vous avez encore le temps de sortir du Baloutchistan, sinon vous serez sorti du Baloutchistan d'une manière que vous n'oublierez jamais."

Peu après, l'institutrice Shari Hayat Baloch, 30 ans, est filmée en train de marcher dans un parc avec son jeune fils et sa fille, puis s'adresse à la caméra en tenue de combat.

Souriante et calme, la jeune femme de 30 ans remercie ses collègues combattants séparatistes baloutches de lui avoir donné "l'opportunité" de devenir la première femme kamikaze du mouvement.

INQUIÉTUDES À PÉKIN

Une équipe d'officiels chinois s'est rendue au Pakistan pour aider aux enquêtes, a déclaré le ministère de l'intérieur, un signe du sérieux que Pékin attache à l'attaque. La visite n'a pas été signalée précédemment.

Les fonctionnaires chinois ont soutenu les forces antiterroristes pakistanaises dans des domaines tels que l'amélioration des séquences de télévision en circuit fermé et l'extraction de données des téléphones portables, a indiqué le ministère.

L'équipe est repartie fin août après avoir passé près de deux mois à éplucher des dizaines de milliers de fichiers de données, selon quatre sources pakistanaises directement impliquées dans l'enquête. Les pistes qu'ils ont trouvées ont aidé les autorités pakistanaises à se concentrer sur le principal suspect de l'attaque de l'université, qui a été arrêté en juillet.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu aux questions de Reuters. Elle a précédemment condamné l'attaque du 26 avril et a demandé au Pakistan de punir les auteurs, de protéger les citoyens chinois et d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.

La sécurité des intérêts de Pékin au Pakistan sera à l'ordre du jour de la visite du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif en Chine cette semaine, où il sera l'un des premiers dirigeants à rencontrer le président Xi Jinping après avoir décroché un troisième mandat.

LE CHEMIN DU SUICIDE

Selon la police, Hayat, professeur de sciences et titulaire d'une maîtrise en zoologie, prévoyait de s'inscrire à une deuxième maîtrise au moment où elle a déclenché les explosifs dans son sac à dos au passage d'un minibus transportant les trois enseignants chinois.

Les quatre fonctionnaires impliqués dans l'enquête ont déclaré que les entretiens avec des dizaines d'étudiants, d'amis et de parents indiquaient que son chemin vers la radicalisation avait commencé à l'université de Quetta, la capitale du Baloutchistan, par le biais de l'Organisation des étudiants baloutches (BSO).

"Il peut être difficile de savoir exactement ce qui l'a poussée à rejoindre la lutte armée baloutche", indique un rapport non daté du département du contre-terrorisme sur Hayat, vu par Reuters.

"Toutefois, elle est restée membre de l'Organisation des étudiants baloutches Azad pendant sa vie d'étudiante", précise le rapport.

Contrairement à la BSO, sa faction dissidente, la BSO Azad, est interdite par les autorités qui la considèrent comme une aile extrême du mouvement universitaire baloutche.

Deux responsables du BSO contactés par Reuters ont refusé tout commentaire.

Le BSO Azad reste dans la clandestinité et Reuters n'a pas pu contacter l'un de ses principaux dirigeants pour un commentaire. La BLA, également une organisation interdite, n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par e-mail.

Deux membres du personnel de l'université de Quetta ont confirmé à Reuters que Hayat avait été active dans la BSO Azad lorsqu'elle y étudiait la zoologie de 2011 à 2014. Ils ont refusé d'être nommés en raison de la sensibilité du sujet.

L'un d'eux a rappelé que l'homme que Hayat a épousé par la suite, Habitan Baloch, était une figure de proue de la BSO Azad à l'époque.

BRAINWASHING

Les quatre fonctionnaires ont déclaré qu'une autre figure influente dans la vie de Hayat semblait être Karima Baloch, une militante baloutche de premier plan qui figurait dans la liste des 100 femmes inspirantes et influentes de la BBC en 2016.

Karima a déménagé au Canada cette année-là après avoir déclaré avoir reçu des menaces au Pakistan. Son corps a été retrouvé dans les eaux au large de Toronto fin 2020, un événement qui, selon les autorités, a incité Hayat à rejoindre les militants de la BLA.

La police de Toronto a déclaré qu'elle pensait que la mort de Karima était une affaire non criminelle.

Selon deux des enquêteurs pakistanais, dans le cadre du lavage de cerveau, l'épouse d'un ancien dirigeant de la BLA assassiné a passé du temps avec Hayat et lui a présenté des familles de personnes disparues ou dont les corps ont été retrouvés après leur disparition.

Le jour de l'attentat de Karachi, Habitan, un dentiste, a tweeté qu'il était "rayonnant de fierté" devant ce que sa femme avait fait.

Le post a depuis été supprimé et les autorités pakistanaises disent ne pas savoir où se trouvent Habitan ou les enfants du couple. Reuters n'a pas pu le joindre via ses profils de médias sociaux ou ses proches.

Le père de Habitan, Mohammed Hayat, un fonctionnaire à la retraite, a déclaré à Reuters : "Dans nos familles, tout le monde parle de la résistance, c'est une chose normale. Je n'ai jamais su qu'elle pouvait avoir des penchants extrémistes".

Après l'attentat, les forces de l'ordre pakistanaises ont arrêté au moins sept étudiants baloutches à travers le pays, soupçonnés d'être impliqués.

Tous ont depuis été libérés, a déclaré un haut responsable de l'antiterrorisme.

Le Pakistan a longtemps accusé son vieil ennemi, l'Inde, de soutenir l'insurrection du Baloutchistan. L'Inde, qui a mené des guerres à la fois avec le Pakistan et la Chine, nie cette accusation.

SUSPECT CLÉ

Les quatre responsables ont déclaré que l'analyse des données de la Chine a aidé à conduire les enquêteurs vers un homme qui, selon eux, a joué un rôle clé dans la coordination de l'attaque de Karachi.

Dad Bukhsh, un séparatiste baloutche de 26 ans recherché par les autorités pour son implication présumée dans de précédentes attaques contre des cibles chinoises, a voyagé de Karachi à la ville afghane de Kandahar en décembre 2020, selon les responsables.

Il y a reçu une formation à la fabrication de bombes et au combat armé et a rencontré plusieurs dirigeants de l'insurrection baloutche qui se trouvaient alors dans l'Afghanistan voisin, ont ajouté les responsables.

Les Talibans au pouvoir en Afghanistan, qui menaient leur propre insurrection contre les forces occidentales à l'époque, ont refusé de commenter les activités de Bukhsh. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante son rôle présumé dans l'attentat d'avril.

Selon deux des sources, Bukhsh est revenu à Karachi en juillet 2021 et a commencé à s'intéresser à la centrale nucléaire de KANUPP, qui est en cours d'expansion grâce à la technologie et à la main-d'œuvre chinoises et qui était considérée comme une cible potentielle pour une attaque.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à une question sur une éventuelle attaque de KANUPP.

Lorsque l'installation s'est avérée inaccessible, Bukhsh a été invité par un agent de la BLA à rencontrer Habitan, qui lui a fait savoir que la nouvelle cible devait être les enseignants chinois de l'université de Karachi, ont déclaré les sources impliquées dans l'enquête.

Bukhsh s'est inscrit à un cours d'anglais dans un campus adjacent à l'université afin de pouvoir suivre leurs déplacements quotidiens.

En janvier, Hayat est arrivée à Karachi en provenance du Baloutchistan, et elle et son mari ont déménagé de propriété en propriété au cours des semaines suivantes alors qu'ils se préparaient à l'attaque.

Le 24 avril, deux jours avant l'attentat, Habitan et Bukhsh ont quitté la ville et se sont rendus au Baloutchistan, selon les responsables. Bukhsh est retourné à Karachi peu après en faisant un alibi selon lequel il n'était pas dans la ville le jour de l'attaque.

Murtaza Wahab, un conseiller du gouvernement provincial du Sindh dont Karachi est la capitale, a déclaré qu'une équipe conjointe d'agences de contre-terrorisme et de renseignement a travaillé sur différentes pistes qui ont abouti à l'arrestation de Bukhsh dans la ville en juillet.

La police a déposé des accusations contre Bukhsh devant un tribunal antiterroriste, a déclaré à Reuters le procureur du gouvernement, Zulfikar Ali Mahar. Il est en détention et n'a pas encore d'avocat. Reuters n'a pas été en mesure de le contacter.

Bukhsh sera jugé sur la base d'accusations de terrorisme pour avoir tué des ressortissants chinois et lancé une attaque contre les intérêts de l'État, a déclaré Mahar, ajoutant : "Nous attendons que le tribunal nous donne une date pour commencer son procès."