Albanie-Le socialiste Edi Rama revendique une troisième victoire aux législatives

TIRANA, 27 avril (Reuters) - Le Premier ministre socialiste Edi Rama a revendiqué mardi la "plus difficile et la plus belle" des victoires aux élections législatives de dimanche en Albanie, qui devrait lui offrir un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement.

Après dépouillement de plus de 95% des bulletins de vote, la commission électorale centrale a annoncé que le Parti socialiste avait obtenu 48,5% des voix, soit 74 élus au Parlement, qui en compte 140 au total.

Le Parti démocrate s'est classé deuxième avec 39,3% des voix, soit 59 élus. Le Mouvement pour l'intégration socialiste et le Parti social-démocrate ont décroché respectivement quatre et trois sièges.

Lors d'un rassemblement de ses partisans à Tirana, Edi Rama a demandé à l'opposition de l'aider à soutenir la mise en oeuvre de réformes économiques et politiques dans le pays.

L'Albanie a le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne depuis 2014 mais le processus d'intégration ne progresse guère.

Le prochain gouvernement devra continuer de gérer la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, continuer la reconstruction engagée après le séisme dévastateur de 2019 et accélérer la lutte contre la criminalité et la corruption. (Fatos Bytyci; version française Jean-Stéphane Brosse)