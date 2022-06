Albemarle prévoit une importante usine de traitement du lithium aux États-Unis

Le plan reflète la stratégie émergente d'Albemarle pour mener la renaissance du lithium aux États-Unis, du développement de la mine au traitement et à la fabrication des types de métal utilisés pour fabriquer des batteries de VE haut de gamme.

Eric Norris, responsable de la division lithium d'Albemarle, a déclaré que la société avait constaté un changement majeur au cours des neuf derniers mois aux États-Unis avec l'annonce d'un nombre "sans précédent" d'usines de fabrication de VE, un signe avant-coureur qui, selon la société, alimentera une hausse de la demande de lithium.

En conséquence, la société vise à construire une usine de traitement d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes dans le sud-est des États-Unis, quelque part à proximité d'un grand port, a déclaré M. Norris.

"L'offre (de lithium) n'est pas encore suffisante pour répondre aux ambitions des États-Unis", a déclaré M. Norris lors de la conférence Fastmarkets Lithium Supply and Battery Raw Materials à Phoenix, en Arizona. "Cette (usine de traitement) sera essentielle pour notre succès à l'avenir."

Albemarle est en pourparlers actifs avec les constructeurs automobiles sur l'achat d'approvisionnement à partir de l'installation, a déclaré Norris. Albemarle fournit déjà Tesla Inc, ainsi que plusieurs autres grands constructeurs automobiles.

Alors qu'Albemarle avait vaguement parlé dans le passé de la construction d'une usine de traitement aux États-Unis, elle a profité de la conférence de lundi pour annoncer le plan spécifique et a déclaré qu'il serait essentiel car la société vise à multiplier par cinq sa capacité de production globale de lithium pour atteindre 500 000 tonnes par an d'ici 2030.

L'usine américaine serait de conception similaire à une usine de traitement qu'Albemarle a récemment ouverte à Kemerton, en Australie occidentale, bien qu'elle doive coûter moins cher que Kemerton, dont les coûts ont grimpé bien au-delà de son objectif initial de 1,2 milliard de dollars, a déclaré Norris.

Albemarle prévoit d'autofinancer l'installation, bien qu'elle puisse demander des prêts au ministère de l'Énergie des États-Unis, a-t-il dit.

L'usine serait alimentée par le lithium extrait de la mine Kings Mountain de la société en Caroline du Nord, qui est actuellement mise en veilleuse mais pourrait rouvrir dès 2027.

L'installation de Kings Mountain serait probablement en concurrence avec un projet de mine de lithium et de complexe de traitement dans un comté voisin de Caroline du Nord de Piedmont Lithium Inc, qui fait face à une opposition réglementaire et locale.

Contrairement à la mine de Piedmont, Kings Mountain serait la réouverture d'une installation qui a fermé dans les années 1980, une distinction qui, selon Norris, devrait jouer en faveur d'Albemarle.

"Il s'agit d'une mine existante dans une ville qui est très orientée vers l'exploitation minière", a déclaré Norris. "Nous sommes très présents dans la communauté".