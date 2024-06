Albemarle, le plus grand producteur mondial de lithium, est préoccupé par les prix actuels du métal utilisé pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, mais pense que la demande à long terme restera forte, a déclaré un dirigeant mardi.

L'entreprise, qui opère en Amérique, en Asie et en Australie, a réduit son personnel et interrompu ses projets d'expansion en janvier après que les prix ont chuté de plus de 81 % en 2023.

"Les prix du lithium auxquels nous sommes confrontés à ces niveaux sont préoccupants", a déclaré Eric Norris, directeur de l'activité stockage d'énergie d'Albemarle, lors de la conférence Fastmarkets Lithium Supply and Battery Raw Materials à Las Vegas. "Mais je pense que la transition énergétique est inévitable. Nos projections de demande à long terme (pour le lithium) sont tout aussi solides qu'elles l'ont toujours été.