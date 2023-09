Albemarle vise à finaliser le rachat du développeur de lithium australien Liontown Resources d'ici le milieu de l'année 2024, a déclaré son directeur général mardi.

Albemarle, le plus grand producteur de lithium au monde, a fait en début de semaine une offre révisée et non contraignante de 4,3 milliards de dollars pour Liontown. Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs, le PDG Kent Masters a déclaré que le gisement de lithium Kathleen Valley de Liontown était l'une des "rares ressources connues de classe mondiale qui n'ont pas encore été exploitées".