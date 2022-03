Albertsons entame un examen stratégique, les actions augmentent

(Reuters) - Albertsons Cos Inc. a annoncé lundi qu'elle avait commencé à examiner des alternatives stratégiques potentielles, y compris des opérations financières, près de deux ans après l'entrée en bourse de l'épicier américain.

Les actions d'Albertsons, qui a publié le mois dernier un bénéfice plus important que prévu pour le troisième trimestre, ont augmenté de près de 10% dans les échanges prolongés.

L'examen comprendra également une évaluation des diverses stratégies visant à optimiser le bilan et à restituer le capital, le développement d'autres initiatives pour compléter les activités existantes et la réponse aux demandes de renseignements, a déclaré Albertsons.

La société mère des magasins Safeway, Vons, Jewel-Osco et Shaw's a connu des débuts décevants à la Bourse de New York, mais ses actions ont depuis rebondi pour clôturer à environ 80 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse lundi.

Albertsons, qui exploite plus de 2 270 magasins dans 34 États, a déclaré que son conseil d'administration n'avait pas fixé de calendrier pour la conclusion de cet examen. Il a ajouté que l'examen pourrait ne pas aboutir à un accord ou à un autre changement ou résultat stratégique.

Albertsons, dont le siège est à Boise, Idaho, a retenu les services de Goldman Sachs et de Credit Suisse en tant que conseillers financiers pour l'aider dans cette étude, a déclaré la chaîne de supermarchés.

Albertsons et Kroger Co ont été parmi les plus grands bénéficiaires de la pandémie de COVID-19, car de nombreux Américains se sont mis à cuisiner à la maison, mais les investisseurs craignent que la croissance des ventes ne s'amenuise à mesure que les gens s'aventurent à l'extérieur et que l'inflation entraîne une hausse des prix des produits d'épicerie.

Le mois dernier, Albertsons a également déclaré que la variante du coronavirus Omicron avait entravé le rétablissement de sa chaîne d'approvisionnement, et a également prévu que les problèmes dureraient plus longtemps.