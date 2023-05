Albioma : remporte 12,16 Mwc de projets solaires

Albioma annonce avoir remporté une puissance agrégée de 12,16 Mwc dans le cadre de la 6e période de l'appel d'offres du Ministère de la transition écologique portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité solaire dans les zones non-interconnectées (ZNI).



Albioma se place sur la première marche du podium en matière de puissance remportée, et conforme ainsi sa place de 'leader du solaire en Outre-mer', assure la société.



La puissance remportée se répartit entre 19 projets, au sol et en toitures, situés dans les zones d'Outre-mer où Albioma est déjà présent : La Réunion, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe.



La construction de ces projets est prévue à partir de 2024.



