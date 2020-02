Alcatel Lucent ALE : Lucent Enterprise passe le cap des 100 ans et entame son deuxième siècle avec sérénité

Alcatel-Lucent Enterprise passe le cap des 100 ans et entame son deuxième siècle avec sérénité



Acteur clé des transformations complexes à forts enjeux humains, Alcatel-Lucent Enterprise poursuit sa stratégie de développement basée sur une approche verticale, avec des équipes dédiées selon leur savoir-faire industriel

Paris, le 13 février 2020

En ce début d'année, Alcatel-Lucent Entreprise, fournisseur de premier plan de solutions de réseau et de communication, aborde les 10 prochaines années avec confiance.

Fondée en 1919, Alcatel-Lucent Entreprise a célébré l'année dernière ses 100 ans passés à «?établir des connexions?». Pionnier des télécommunications françaises, le groupe est aujourd'hui devenu un acteur mondial de référence en matière de technologie, présent dans plus de 50 pays, et a conclu des partenariats avec des marques prestigieuses. Les communications et les technologies associées ont évolué, Alcatel-Lucent Entreprise aussi : son engagement en faveur de l'innovation demeure un marqueur fort de son ADN. Alliant réussite commerciale et responsabilité d'entreprise, c'est une société orientée vers l'avenir et dotée d'une tradition d'excellence.

Un solide portefeuille de clients

Alcatel-Lucent Entreprise compte aujourd'hui plus de 830?000 clients et met ses connaissances approfondies au service de cinq secteurs principaux que sont la santé, l'éducation, l'hôtellerie, les transports et le secteur public. La signature de plusieurs contrats majeurs en 2019, souligne son leadership à l'échelle internationale dans ces cinq secteurs.

Dans le domaine de l'éducation, on peut noter la création récente d'un centre de données pour l'Université d'État de Californie, réalisé à avec l'aide de ses technologies OmniSwitch et OmniVista. Garantissant des téléchargements plus rapides, une latence plus faible, une durée de sauvegarde plus courte et une congestion réduite, la solution mise en place a permis à cette université d'économiser près de 100 millions de dollars américains, tout en installant de nouveaux services tels que la vidéo, les communications unifiées, la vidéosurveillance (caméras de surveillance IP), la télévision haute définition dans le réseau et la pratique BYOD (Bring Your Own Device, ou «?apportez votre propre matériel?»). Dans le cadre d'un projet public réalisé pour la ville de Münster, en Allemagne, les solutions de communication mobile, de réseau sans fil et de connectivité WLAN Stellar ont offert une infrastructure sans fil unifiée et complète dans toute la ville, avec un centre de gestion centralisé pour l'ensemble des sites.

Dans le secteur hôtelier, grâce aux points d'accès OmniAccess Stellar d'Alcatel-Lucent assurent la mise en place de solutions destinés à une connectivité omniprésente dans tout l'hôtel, pour les hommes d'affaires comme pour les touristes.

«?Nos clients s'engagent dans des changements à grande échelle. Nous sommes persuadés que notre modèle, qui associe les dimensions commerciales et organisationnelles à une maîtrise des aspects humains de la transformation numérique, leur fournit une solution globale et différenciée. Grâce à nos 100 ans d'expérience, notre modèle et notre expertise, reconnus sur des marchés verticaux clés, offrent des résultats fiables à nos clients,?» a déclaré Jack Chen, président directeur général d'Alcatel-Lucent Entreprise.

Un soutien inébranlable aux causes humanitaires

Alcatel-Lucent Entreprise soutient depuis longtemps la cause de plusieurs organisations humanitaires telles que Mercy Ships, qui offre des soins cliniques de pointe à certaines des communautés les plus vulnérables du monde grâce à des navires-hôpitaux qui parcourent les océans. En 2020, fort de son expertise, ALE équipera le navire Africa Mercy de systèmes avancés afin de l'aider dans ses missions. ALE participe également à l'initiative Global Compact des Nations Unies et consacre ses ressources au soutien des droits de l'homme, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption.

«?Nous pensons qu'il est nécessaire de surveiller l'impact social et environnemental de nos activités commerciales et de contribuer à améliorer la vie de nos communautés locales et mondiales. Ce sont des responsabilités essentielles qui nous permettront d'atteindre nos objectifs stratégiques. C'est, pour nous, la base d'une croissance durable. L'organisation Mercy Ships effectue un travail exceptionnel en aidant les communautés dans le besoin et nous sommes fiers de soutenir ses missions d'une importance vitale, en Afrique comme dans le reste du monde,?» a ajouté Jack Chen.

Aller de l'avant, avec l'équipe NTT Pro-Cycling Team

Depuis la fin de l'année 2018, Alcatel-Lucent Entreprise est le partenaire technologique de NTT Pro-Cycling Team, l'équipe professionnelle de cyclisme d'Afrique du Sud (anciennement connue sous le nom de Team Dimension Data for Qhubeka). Dans le cadre de ce parrainage pluriannuel, qui doit se poursuivre en 2020, ALE fournit des outils de connectivité et de collaboration à l'une des meilleures équipes cyclistes du monde.

Grâce à ALE, l'équipe NTT Pro-Cycling Team bénéficie d'une connectivité sans fil constante entre ses membres et son personnel, quel que soit l'environnement, ainsi que d'un système complet de suivi des actifs. Cela a permis d'améliorer la collaboration dans tous les domaines. Lorsque des athlètes de haut niveau ont besoin de la technologie pour être à la hauteur des grandes attentes qu'ils suscitent, ALE est le partenaire de confiance idéal.

2020 : une année qui s'annonce prometteuse

Alcatel-Lucent Entreprise entame sa 101e année avec énergie et confiance, renforçant ainsi la mise en ?uvre de sa stratégie axée sur l'intégration verticale, le cloud et les services, qui vise la croissance de son chiffre d'affaires. La société poursuivra la mise en ?uvre de son programme de développement organisationnel et concentrera ses ressources à ses 30 premiers marchés, qui représentent 90 % de ses activités et 5 % de sa croissance globale.

Digital Age Network (Le réseau de l'ère numérique) - En 2020, ALE continuera à développer des technologies adaptées à l'ère du numérique pour offrir aux entreprises une fondation de réseau qui leur fournit les services dont elles ont besoin. Ces réseaux orientés services (« Service Defined Networks ») assurent la connectivité entre le data center et l'accès réseau. Cela permet ainsi aux entreprises de connecter facilement, automatiquement et en toute sécurité, les personnes, les processus, les applications et les appareils mobiles requis, pour sortir gagnantes de dans la transformation numérique de l'entreprise.

Cofrex - Par le biais d'un partenariat conclu avec Cofrex, compagnie française des exposition, ALE équipera le pavillon français de l'Expo 2020, qui se tiendra à Dubaï en octobre. Basé sur le thème «?Lights and Light?», le pavillon se situera dans la zone mobilité de l'exposition et renforcera la position de la France en matière de leadership culturel, scientifique et industriel. En sa qualité de partenaire technologique, ALE équipera également l'espace événementiel de 4?700 m² de solutions de réseau et communication afin que l'ensemble des visiteurs puissent connecter leurs appareils rapidement et en toute sécurité.

«?La technologie est un secteur dynamique et évolutif qui exige de savoir concilier flexibilité et excellence opérationnelle. Nos équipes possèdent les connaissances techniques nécessaires dans ce domaine, ainsi que dans plusieurs secteurs dans lesquels ALE opère. Nous sommes par conséquent en mesure d'interpréter et d'anticiper les développements du marché, et ainsi d'offrir à nos clients des solutions de plus en plus innovantes. La satisfaction de nos clients reste au c?ur de nos préoccupations,?» a conclu Jack Chen.

