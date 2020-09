Alcatel-Lucent Enterprise / Mot-clé(s) : Autres

Alcatel-Lucent Enterprise: ALE et Hudini lancent conjointement Alcatel-Lucent Enterprise-Hudini, une solution optimisée d'e-conciergerie



08-Sep-2020 / 12:50 CET/CEST



ALE et Hudini lancent conjointement Alcatel-Lucent Enterprise-Hudini, une solution optimisée d'e-conciergerie Cette nouvelle solution intégrée permet des communications intelligentes et des services numériques à la fois sur les smartphones des clients ainsi que sur les terminaux téléphoniques hôteliers, pour une expérience client toujours plus qualitative, qui transforme l'appareil mobile du client en une extension du téléphone de chambre traditionnel Paris, le 8 Septembre 2020 - Alcatel-Lucent Enterprise, acteur global majeur de solutions de communication, collaboration et cloud, en partenariat avec Hudini, plateforme de transformation numérique de l'expérience hôtelière, annoncent le lancement d'une nouvelle solution d'e-conciergerie. Celle-ci intègre la Hudini Guest Engagement Suite à la solution Alcatel-Lucent Hospitality Guest Services et s'appliquent également aux terminaux téléphoniques en chambre. Cette nouvelle solution de téléphonie hôtelière intégrée donne aux clients et au personnel la liberté d'accéder aux informations et services de l'établissement. Elle leur permet également de passer des appels depuis leurs appareils personnels et ceux de l'hôtel (tablettes, smartphones, téléphones numériques en chambre). En plus d'optimiser l'expérience client numérique et l'accès aux outils de communication pour tous les employés, les deux entreprises visent à simplifier le process de vente des hôteliers en offrant une application unique pour les services d'e-Conciergerie et de téléphonie. « Ce partenariat permet aux acteurs du secteur hôtelier du monde entier d'optimiser leurs performances grâce à une application numérique holistique. Ainsi, leurs clients bénéficient désormais d'une application unique qui permet aux hôtels d'offrir une expérience connectée personnalisée », explique Xavier Mongin, Global Director Hospitality, chez Alcatel-Lucent Enterprise. La solution Hospitality Guest Services, l'API de service vocal lancée dernièrement par Alcatel-Lucent Enterprise, permet à la plateforme multi-terminal Guest Engagement Services de Hudini de proposer des services vocaux de haute qualité. La solution offre la possibilité aux éditeurs d'applications de conciergerie digitale et mobile de les enrichir avec des fonctionnalités vocales professionnelles et de relier ces services à la chambre d'hôtel. La solution Hudini Guest Engagement Suite sera hébergée sur le téléphone numérique haut de gamme Smart DeskPhone 8088 d'Alcatel-Lucent Enterprise, pour offrir des services de conciergerie en chambre. Cette solution allie des services téléphoniques inégalés sur le marché, une expérience HD et vidéo immersive, des menus contextuels enrichis et une expérience audio et vidéo haut débit, à la flexibilité et la richesse de la plateforme de services client de Hudini. La solution Alcatel-Lucent Enterprise-Hudini a été conçue pour aider les établissements hôteliers à se démarquer, dans un marché concurrentiel qui traverse une période difficile, en fournissant à leurs clients des points de contact numériques à chaque étape de leur séjour. « Nous sommes ravis et honorés de nous associer à une société de renommée mondiale telle qu'Alcatel-Lucent Enterprise. L'offre Alcatel-Lucent Enterprise-Hudini est la combinaison parfaite pour héberger notre plateforme d'activation numérique pour la clientèle hôtelière. Notre offre conjointe permet de créer des opportunités sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle et offre la possibilité aux clients d'interagir entre eux durant tout leur séjour », déclare Prince Thampi, PDG de Hudini. - FIN -

À propos d'ALE Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions ALE d'infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité. Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq continents. La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une proximité locale. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/ Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nous visite sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Contact Agence Média : APO Group : joelle.thiemele@apo-opa.group Contact presse ALE : Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com À propos d'Hudini Hudini est une plateforme de transformation digitale qui connecte un établissement hôtelier avec sa clientèle à toutes les étapes de leur séjour, avant, après et pendant. Ce logiciel intermédiaire hautement spécialisé intègre des systèmes hardware et software auprès de multiples fournisseurs pour gérer les actes de transaction et fournir un ensemble de services sur des supports digitaux (TV, tablette en chambre, smartphones, téléphones poprtables, etc.) Pour plus d'informations, visitez notre site internet: http://hudini.io/

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.