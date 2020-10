Alcatel-Lucent Enterprise / Mot-clé(s) : Autres

Alcatel-Lucent Enterprise : L'UGAP fait confiance au groupe Resadia et adopte les solutions d'Alcatel-Lucent Enterprise



08-Oct-2020 / 12:30 CET/CEST



COMMUNIQUE DE PRESSE L'UGAP fait confiance au groupe Resadia et adopte les solutions d'Alcatel-Lucent Enterprise Paris, le 08 octobre 2020 - Le Groupe Resadia,1er groupe d'experts IT, a remporté l'appel d'offres de la centrale d'achat public UGAP, avec comme partenaire principal, Alcatel-Lucent Enterprise, leader mondial sur le marché des solutions de communication, de collaboration, de réseau et de cloud d'entreprise. Ce marché porte sur des solutions de téléphonie sur IP et de communications unifiées. Une nouvelle titularisation pour Resadia qui confirme sa maîtrise des enjeux du service public, et signe une collaboration efficace. L'Union des Groupements d'Achat Public (UGAP) enrichit de nouveau son offre de solutions de téléphonie sur IP et de communications unifiées pour mieux répondre aux besoins de ses bénéficiaires (Etat, opérateurs publics, collectivités, secteur hospitalier.). Avec son catalogue de solutions de téléphonie, de matériels et d'infrastructures de péritéléphonie et ses prestations associées destiné aux acteurs publics de toute taille, le Groupe Resadia conforte sa présence dans le secteur public puisqu'il est déjà titulaire du marché de « Prestations d'infrastructures de câblage courant faible avec matériels associés et prestations annexes ». L'UGAP renouvelle sa confiance à la force de frappe nationale et dynamique du réseau Resadia, qui réunit 5 500 professionnels de l'IT répartis dans 150 agences en métropole et dans les DROM. Cette présence est renforcée par l'expertise d'Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, de réseau et de cloud. Avec plus de 20 ans d'expérience sur ces marchés, le Groupe Resadia et ALE connaissent parfaitement les enjeux du secteur public, et peuvent ainsi proposer des solutions capables de répondre toujours mieux à l'ensemble des besoins de ces acteurs. En effet, l'écosystème de Resadia compte de nombreux partenaires[1], qui apportent toujours plus de personnalisation, répondant intuitivement aux attentes et aux besoins technologiques des clients. Le fort maillage territorial du réseau Resadia permet une grande proximité avec les collectivités locales, favorisant ainsi l'implantation de projets de communications unifiées au sein des services publics. « Nous souhaitons rendre les communications unifiées plus accessibles au secteur public, ce qui passe autant par l'équipement matériel que par l'accompagnement de la transformation numérique, qu'il s'agisse de la formation des utilisateurs, de l'accompagnement au changement... In fine, il s'agit d'offrir aux agents un environnement de travail attractif. L'implémentation de cette technologie devient également indispensable pour répondre aux exigences accrues de mobilité et de télétravail, de continuité de service, et de conformité réglementaire et technologique en évolution constante. », déclare Jérôme Comin, Président de Resadia. « Le marché des solutions de communications téléphoniques a été attribué par l'UGAP à notre consortium Resadia/ALE. Alcatel-Lucent Entreprise propose une offre complète permettant l'interopérabilité des technologies passées et à venir. En effet, notre stratégie, qui vise à accompagner les clients vers de nouveaux usages tout en préservant leurs investissements, a été récompensée au travers de cette collaboration. Nos solutions supportées par le groupe Resadia, qui, de par sa forte présence sur le territoire national et la capillarité de son expertise, offrent un atout pour la clientèle publique. Nous sommes fiers de ce partenariat et de pouvoir ainsi contribuer à la mise en relation de centaines de milliers d'utilisateurs en France. », précise Sylvain Lecoustey, Directeur Général Ventes France d'Alcatel-Lucent Enterprise. A propos de l'UGAP L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'Action et des Comptes publics d'une part, et de l'Éducation nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public dont l'activité globale s'élève à 4,65 milliards d'euros HT. Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. L'UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en ?uvre des politiques publiques. 53% des entreprises titulaires d'un marché sont des PME et 25% des ETI. L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Pour en savoir plus : www.ugap.fr A propos d'Alcatel-Lucent Enterprise Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions ALE d'infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles, dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité. Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq continents. La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une proximité locale. Pour en savoir plus : https://www.al-enterprise.com/fr-fr Contact presse Katerina Cerny Katerina.cerny@al-enterprise.com Agence RP / APO Group Joëlle Thiemele Joelle.thiemele@apo-opa.com A propos de Resadia « L'Expert numérique de proximité » Dans un monde toujours plus connecté, collaboratif et mobile, Resadia assure la performance des entreprises privées et administrations publiques multi-sites en les accompagnant dans le choix, l'intégration et l'exploitation des Technologies Numériques de Nouvelles Générations. La force du Groupe RESADIA repose sur les nombreuses compétences technologiques de ses Associés représentant plus de 5500 collaborateurs répartis sur tout le territoire national pour des compétences et expertises de proximité. La capacité de mutualisation des réflexions, des projets et des ressources permet au Groupe Resadia d'être à la pointe des nouvelles technologies. Contacts presse LEWIS Global Communications Alice Soula, Marion Bosserelle & Gaétane Roche Resadia@teamlewis.com 01 85 65 86 24 / 06 24 05 28 40 [1] Resadia s'est entouré d'un écosystème de partenaires complémentaires pour répondre aux enjeux du secteur public : ALCATEL-LUCENT, , ASCOM, ASSMANN TELECOM, ATLINKS, AUDIOCODES, CONVIVIANCE, DORO, EATON, ILEXIA, KIAMO - CONECTEO, KURMI, MEMOBOX, NEWVOICE, POLYCOM, SLIT, TERRA, , UNITED VISION, VOXELIS/CEME, XMEDIUS.





