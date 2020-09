Alcatel-Lucent Enterprise / Mot-clé(s) : Autres

Alcatel-Lucent Enterprise : Le partenariat ALE-UCOPIA révèle la valeur cachée des réseaux Wi-Fi



01-Sep-2020 / 11:07 CET/CEST



Le partenariat ALE-UCOPIA révèle la valeur cachée des réseaux Wi-Fi Paris, France - le 1er Septembre 2020 - Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, de réseau et de cloud, est fier d'annoncer la création d'un nouveau partenariat avec UCOPIA, un leader européen de l'accès Wi-Fi invité et de la gestion du marketing Wi?Fi. Le partenariat comprend une convention « buy & resell » qui complète les solutions de portail captif déjà proposées par ALE et positionne UCOPIA au sommet de l'échelle des solutions fournies avec l'offre OmniAccess Stellar Express & Enterprise (UPAM). Cette solution, leader sur le marché et qui prend en charge plus de 50 000 utilisateurs à la fois sur un même réseau Wi-Fi, est particulièrement intéressante pour les clients disposant de multiples sites pouvant être de grande taille. UCOPIA bénéficiera de la portée mondiale d'ALE et, au moment où le monde continue à se numériser à un rythme accéléré, un service Wi-Fi omniprésent constituera une source de valeur croissante pour toutes les parties prenantes. « La prolifération des appareils mobiles et la tendance croissante du « BYOD » (Bring Your Own Device, apportez votre propre appareil) placent les opérateurs de réseaux devant des défis de plus en plus complexes pour gérer efficacement et en toute sécurité l'accès Internet invité et l'utilisation du haut débit via la connectivité Wi-Fi », déclare Nicolas Duez, responsable de l'unité Wireless LAN Business chez Alcatel-Lucent Enterprise. « Les solutions d'UCOPIA sont des plateformes dotées d'une politique optimale en termes de contrôle d'identité et d'accès, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, d'améliorer la sécurité infrastructurelle et de rationaliser leurs opérations, le tout sans perturber les infrastructures et processus existants. » UCOPIA, ou comment transformer le centre de coûts Wi-Fi en un atout stratégique Fondée en 2002, UCOPIA est le fruit de recherches de haut niveau menées à l'Université Pierre et Marie Curie, mondialement renommée, à Paris. L'entreprise permet aux organisations de monétiser leur infrastructure de réseaux Wi-Fi, en connectant de manière sûre et sécurisée les visiteurs, les invités et les clients à n'importe quel réseau Wi-Fi. UCOPIA contribue ainsi à libérer le potentiel des réseaux Wi-Fi en permettant aux entreprises, aux stades et aux villes de communiquer avec leurs utilisateurs. Le 17 février dernier, UCOPIA s'est associée à Weblib, un leader des solutions digitales pour la grande distribution, l'hôtellerie et les espaces publics. La nouvelle entité issue de cette fusion renforce leurs ressources combinées pour améliorer l'offre existante et développer de nouvelles solutions innovantes pour une clientèle plus large. Weblib souhaitait véritablement tirer parti du réseau de partenaires de vente indirecte d'UCOPIA, optimisé grâce à son nouveau programme de formation des partenaires. « Weblib bénéficie déjà de l'expertise d'UCOPIA dans d'autres secteurs tels que les universités, les hôpitaux, les sièges sociaux, les hôtels, les stades et les aéroports. La fusion de nos deux sociétés est également une excellente opportunité pour les revendeurs d'UCOPIA, qui souhaitent accélérer leur évolution vers des solutions numériques innovantes et bénéficier d'une formation de partenaires progressive », explique Arthur Philbé, cofondateur de Weblib et nouveau PDG de l'entité fusionnée. « La notoriété d'UCOPIA au sein de l'écosystème de partenaires est incontestable et le nom de la marque restera visible », a-t-il poursuivi. UCOPIA Advance - la solution Wi-Fi de bout en bout, indépendante et flexible La gamme de produits UCOPIA Advance offre une large gamme de fonctionnalités, toutes conçues de manière conviviale. Ils isolent le réseau local et les ressources des organisations du réseau d'accès sans fil des clients et peuvent également être utilisés sur site ou dans une architecture de cloud privée avec répartition locale. Ils incluent un mécanisme de redondance et de répartition de charge qui permet d'assurer plusieurs milliers de connexions sécurisées simultanées via divers mécanismes d'authentification basés sur les protocoles 802.1x (PEAP, TTLS, TLS) ou HTTPS. « UCOPIA élimine la complexité grâce à une conception de bout en bout de l'expérience utilisateur et prend en charge la transformation numérique des environnements clients. Il s'agit d'une solution indépendante d'équipement Wi-Fi capable de s'adapter de manière flexible à tout changement éventuel dans l'architecture du réseau et du matériel », explique Sébastien Bloch, directeur commercial chez UCOPIA Group-Weblib. « La solution est entièrement compatible avec le portefeuille WLAN OmniAccess Stellar d'Alcatel-Lucent Enterprise et ce nouveau partenariat nous permettra de satisfaire les marchés mondiaux qui exigent des solutions de la plus haute qualité. » - FIN - À propos d'ALE Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions ALE d'infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité. Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq continents. La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une proximité locale. Pour de plus amples informations : https://www.al-enterprise.com/fr-fr Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nous visite sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Contacts presse ALE : Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com Agence RP - Groupe APO : joelle.thiemele@apo-opa.com À propos d'UCOPIA UCOPIA développe des solutions assurant une connexion sécurisée et transparente aux réseaux Wi-Fi publics et privés. UCOPIA est une solution complète et hautement évolutive permettant de gérer des dizaines de milliers d'accès simultanés à la Wi-Fi, tout en offrant des services d'analyse et de marketing. La fonctionnalité Wi-Fi Analytics d'UCOPIA permet de recueillir des informations sur les intérêts des utilisateurs pour améliorer l'élaboration des futures campagnes de marketing. Celles-ci peuvent être personnalisées grâce à l'outil de marketing Wi-Fi pour mieux interagir avec les utilisateurs finaux et améliorer leur expérience numérique. Plus de 12 000 solutions UCOPIA ont été déployées au service de divers secteurs : entreprises, lieux publics, points de vente au détail, administrations publiques, et autres. Pour plus d'informations, visitez le site : www.ucopia.com, et suivez-nous sur Twitter : @UcopiaCom. Contact presse UCOPIA : sales@ucopia.com

Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.