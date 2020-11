Alcatel-Lucent Enterprise : Rainbow Service HDS, l'illustration de notre engagement au plan « Ma santé 2022 »

Alcatel-Lucent Enterprise / Mot-clé(s) : Autres

Rainbow Service HDS, l'illustration de notre engagement au plan « Ma santé 2022 » Alcatel-Lucent Enterprise lance Rainbow TM Service HDS, signe la Charte « Engagé pour la eSanté » et contribue à l'accélération du virage du numérique en santé dans un environnement sécurisé. Paris, France - 24, Novembre 2020 : Alcatel-Lucent Enterprise annonce avoir signé la charte « Engagé pour la e-Santé » du Ministère de la solidarité et de la santé, aux côtés de plus de 319 industriels de la e-santé. Cette charte confirme l'engagement d'ALE à accompagner ses clients dans le respect des principes d'éthique, de sécurité et de protection des données personnelles, mais aussi de développer des systèmes d'information, services et outils numériques conformes aux référentiels socles (éthique, sécurité, interopérabilité) et services socles (DMP, Messagerie sécurisée, e-prescription, ...). La disponibilité de notre offre cloud de collaboration « Rainbow Service HDS », certifié « Hébergeur de Données de Santé » par l'AFNOR, est la première illustration concrète de cet engagement. La certification HDS répond, en effet, au volet référentiel socle du Plan « Ma Santé 2022 », en proposant la mise en ?uvre d'une solution répondant aux exigences complètes de sécurisation de l'information (ISO 27001), mais aussi à des exigences complémentaires spécifiques telles que le respect du RGPD et de la PGSSI-S. Rainbow Service HDS garantit la protection des données de santé Cette année, le sujet de la protection des données à caractère personnel n'a jamais été autant d'actualité : Les incertitudes sur le transfert et l'utilisation des données stockées en Europe, mais hébergées par des sociétés américaines, liées au Cloud Act,

Mesures du RGPD relatives au tracking sur le web repoussé permettant l'utilisation de solutions de traçabilité des citoyens et mises en place par les gouvernements européens pour lutter contre le COVID 19

Invalidation de la « Privacy Shield » par la justice européenne, qui fournissait une base légale, régissant le transfert des données entre l'Europe et les Etats-Unis,

Les différents rebondissements liés à la position de la CNIL sur la solution d'hébergement de la plateforme « Health data hub ». ALE, entreprise de droit français, a choisi de développer, d'opérer et d'héberger l'offre «Rainbow Service HDS » en France. En hébergeant sa solution en France, Alcatel-Lucent Enterprise va au-delà des exigences de la conformité HDS, et cela permet à nos clients de se reposer sur une solution « cloud » souveraine. Pour rappel, l'offre « Rainbow Service HDS » couvre exhaustivement les six activités de la certification HDS. En complément des trois premiers champs d'application couverts par OVH Healthcare, les équipes opérationnelles d'ALE gèrent les trois dernières activités : 1. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d'héberger l'infrastructure matérielle du système d'information utilisée pour le traitement des données de santé, 2. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure matérielle du système d'information utilisé pour le traitement de données de santé, 3. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d'hébergement d'applications du système d'information, le périmètre de la certification obtenue par Alcatel-Lucent Enterprise couvre les champs d'application 4, 5 et 6 prévus dans le référentiel d'exigences relatives à la protection des données de santé à caractère personnel, que sont : 4. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure virtuelle du système d'information utilisé pour le traitement des données de santé, 5. l'administration et l'exploitation du système d'information contenant les données de santé, 6. la sauvegarde externalisée des données de santé. Rainbow Service HDS répond aux besoins de mobilité et de collaboration des établissements de santé. La crise sanitaire a démontré l'importance des solutions innovantes de communication et de collaboration pour coordonner à distance les actions, permettre la continuité de l'activité de l'établissement de santé, tout en assurant la sécurité sanitaire du personnel hospitalier. Rainbow Service HDS permet d'adapter votre environnement de travail aux besoins actuels en matière de : Télétravail, en facilitant le travail à distance pour le personnel administratif et technique qui ne sont pas directement concernés par la délivrance des soins,

Téléphonie mobile et, en particulier, pour des équipes réparties. Afin d'illustrer les besoins de téléphonie mobile et de collaboration, nous pouvons citer quelques exemples : Lancer un appel depuis son téléphone de bureau juste avec un « clic » sur le client Rainbow PC, tout en partageant son écran de PC, pour accélérer la compréhension et la prise de décision sur un sujet

Établir une vidéoconférence instantanée, à partir du web ou d'un smartphone, et mettre en place des réunions multidisciplinaires avec vos confrères médecins

Identifier un collègue, qui n'est ni en réunion ni au téléphone, mais qui reste disponible pour répondre rapidement à vos questions

Partager des fichiers : Le cloud permet d'accéder à tout type de documents tels que les fiches de soins en passant par la simple ordonnance jusqu'à des images volumineuses au format DICOM

Maintenir le lien social avec vos collègues où qu'ils se trouvent en « chattant » avec eux sur votre smartphone

Communiquer massivement avec votre communauté au travers des chaînes d'information Rainbow, pour diffuser vos communications internes, les rappels d'information, les instructions médicales, etc. Christophe Milon, Directeur des Ventes Santé France chez Alcatel Lucent Enterprise, souligne« Au travers de cette offre, Rainbow Service HDS se veut un outil de collaboration simple et flexible. C'est une plateforme sécurisée et intuitive, dédiée dans un premier temps aux professionnels de santé pour faciliter leurs échanges au bureau ou en mobilité, au sein de leurs équipes de soignants, avec leur pairs et les personnels des établissements de soin. Ceux-ci partagent en temps réel leur disponibilité, les informations liées à la vie quotidienne dans le service, les données médicales et les informations sur des cas précis. Rainbow Service HDS permet ainsi une plus grande efficience, simplifie vie des soignants, tout en leur permettant de dégager du temps médical pour le soin aux patients. L'offre « Rainbow Service HDS » ne se limitera pas à des services de collaboration ALE veut aller plus loin en proposant des APIs pour créer une interface avec les services socles de ma « santé 2022 », comme par exemple, la compatibilité avec la e-CPS, mais aussi pour fournir de la connectivité dans les projets d'innovation des hôpitaux, telles que des solutions de téléconsultation, de suivi de patient connecté via des dispositifs connectés (IoT), des solutions d'agrégation d'objets connectés (IOT Hub) etc. Nicole Hill, Directrice internationale du secteur santé d'Alcatel-Lucent Entreprise (ALE) et membre du Conseil du Numérique en santé déclare : « La santé est un secteur clef de notre stratégie de développement et la mise sur le marché de la plateforme collaborative HDS Service Santé réaffirme notre volonté d'accompagner l'accélération du virage numérique en santé en France, pour une véritable connectivité sécurisée des personnels soignants, des patients, leur offrant ainsi flexibilité, mobilité et efficacité, ceci afin d'optimiser les parcours de soins et de contribuer à une transformation numérique réussie, bénéfique aux patients, aux soignants et à l'ensemble du système de santé. » À propos d'ALE Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions ALE d'infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité. Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq continents. La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une proximité locale. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/ Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nous visite sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Contact presse ALE : Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com Contact Agence Média : Agence APO : joelle.thiemele@apo-opa.com

