Alcatel-Lucent Enterprise : Rainbow, la plateforme collaborative sécurisée de télétravail d'Alcatel-Lucent Enterprise, atteint les 2 millions d'utilisateurs et renforce ses services en termes de gestion de crise et de cybersécurité



10-Juil-2020 / 09:00 CET/CEST





Rainbow, la plateforme collaborative sécurisée de télétravail d'Alcatel-Lucent Enterprise, atteint les 2 millions d'utilisateurs et renforce ses services en termes de gestion de crise et de cybersécurité

Paris, France - 10 juillet 2020 - Durant le confinement, Alcatel-Lucent Enterprise RainbowTM, la plateforme de communication et de collaboration Cloud développée par ALE en France, a joué un rôle majeur en accompagnant un grand nombre de sociétés dans leur réorganisation forcée, quel que soit leur secteur d'activité, témoignant ainsi des tendances et de la transformation rapide des usages professionnels du télétravail.

Image : https://imgur.com/9s1xEJH

S'intégrant facilement à leurs systèmes internes et de manière sécurisée, Rainbow a répondu à un besoin urgent des entreprises. En effet, celles-ci ont dû rapidement repenser leur façon de travailler, collaborer et communiquer et offrir à leurs collaborateurs une solution intuitive et agile avec une prise en main aisée pour leur permettre de poursuivre leurs activités.

Rainbow, une solution approuvée par un grand nombre de salariés

Simple à déployer et d'utilisation très intuitive, les fonctionnalités de Rainbow ont été adoptées ces dernières semaines par 30 000 clients entreprises. C'est ainsi 2 millions d'usagers professionnels qui ont pu passer des appels téléphoniques de qualité, organiser des réunions audios (jusqu'à 100 participants) et des réunions vidéo (jusqu'à 50 personnes), envoyer des messages instantanés, partager les écrans et les fichiers, constituer des "bulles" réunissant à distance des groupes de collaborateurs par sujets fonctionnels ou thématiques.

Dans un contexte de généralisation du télétravail, ALE a ouvert gratuitement pour une durée de trois mois les outils Rainbow aux entreprises dans le monde qui le souhaitaient dans le cadre de l'initiative Business Continuity et Open Solidarity ; 200 000 usagers ont ainsi opté pour ce service.

Pour répondre à un pic inédit de connexions dès le démarrage du confinement le 16 mars, les équipes d'ALE ont triplé les capacités des 22 datacenters Rainbow entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Asie ou même l'Australie. En mars, 100 000 nouvelles licences d'accès à Rainbow ont été ouvertes et le nombre d'usagers a bondi de 170 000 personnes dans 60 pays.

« Chez ALE, la santé et la sécurité de nos collaborateurs est notre plus grande priorité. Nous avons pris la décision de demander à l'ensemble de nos équipes de télétravailler avant même la date officielle de confinement. Étant parfaitement outillé avec des espaces de travail digitalisés et dématérialisés, déployés depuis plusieurs années dans nos organisations, cette étape s'est avérée très efficace et relativement transparente pour notre entreprise. Nous avons été très sollicités depuis mars et avons été heureux de pouvoir conseiller, accompagner et soutenir nos clients, quelle que soit leur industrie, pour faire face à cette situation inédite. En effet, la grande agilité de notre solution de travail collaboratif a permis de nous adapter et de répondre immédiatement aux besoins spécifiques de nos clients, liés à leur secteur d'activité et ce dans des temps record. » indique Eric Lechelard, Directeur des Ressources Humaines France chez ALE.

La sécurité des données au c?ur de toutes les préoccupations

Une métamorphose des usages professionnels qui ne va pas sans une attention redoublée au sujet de la sécurité. En cela, Rainbow fait la différence. La solution est certifiée Hébergeur de données de santé (HDS) agréé, a reçu la norme ISO 27 001, le standard international du cloud sécurisé, et garantit à ses clients et usagers français une localisation de leurs données en France. Le service est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et pratique une politique stricte de confidentialité des données.

" La qualité de l'audio est particulièrement plébiscitée par nos clients, ainsi que la sécurité des données qui sont tous deux primordiaux pour nos utilisateurs et en cela Rainbow fait la différence. Nous, en tant que fournisseur de solutions, nous en avons toujours fait une priorité afin d'offrir à nos clients une sécurité optimale. Notre plateforme Rainbow permet de chiffrer et sécuriser les communications dans des centres de données situés en France. ", explique Sylvain Lecoustey, Directeur Général Ventes France & NWCA chez ALE.

ALE renforce son offre en termes de cybersécurité et de gestion de crise

Fort de son expertise centenaire dans le secteur innovant des communications, ALE a développé en France la solution Rainbow pour répondre aux exigences croissantes du marché en matière de technologies de communication cloud. L'offre lancée en 2017 a fait ses preuves et a connu déjà plusieurs vagues d'optimisation, permettant à Rainbow de compter parmi les outils de collaboration et de télétravail de pointe. L'innovation étant au c?ur de la stratégie de développement d'ALE, sur 200 des collaborateurs dédiés à Rainbow, 120 sont assignés à la R&D. ALE entend ainsi poursuivre, ses efforts pour constamment relever le niveau de sécurité de ses solutions. Rainbow est la seule solution non américaine présente dans le Magic Quadrant UCaaS de Gartner.

L'entreprise a d'ailleurs récemment signé un partenariat Systancia, spécialiste européen de solutions de cybersécurité et de virtualisation d'applications, afin de proposer aux entreprises un ensemble de solutions sécurisées et complémentaires pour faciliter l'organisation du télétravail de leurs salariés et assurer la continuité de leurs activités.

Par ailleurs, ALE a renforcé sa collaboration avec Iremos, cabinet de conseil et éditeur de logiciels dédiés à la gestion de crise et à la mise en place de stratégies, pour assurer la sûreté des sites et la sécurité des déplacements appliqués notamment aux secteurs bancaires, maritimes, énergétiques ou encore de l'ingénierie.

Moussa Zaghdoud, Executive Vice-President, Cloud Communications Business Division chez ALE, conclut : "Nous travaillons continuellement à faire évoluer notre plateforme pour répondre au plus près aux attentes de nos clients et leur assurer un outil performant, doté des dernières innovations techniques. Les usagers, pour beaucoup, ont pris pleinement conscience de l'utilité des outils de communication à distance. Quand le télétravail devient une nécessité, ils sont indispensables pour interagir avec les collaborateurs, les fournisseurs, les clients. La Crise du Covid-19 a poussé les entreprises à accélérer leur transition numérique, ce qui aura sans aucun doute un impact sur l'évolution du télétravail en France et nous ne sommes qu'au début d'un changement majeur des organisations des entreprises que nous souhaitons accompagner au mieux pour faciliter cette nouvelle transition. »

À propos d'ALE

Notre concept est le « tout connecté » afin d'offrir une expérience digitale personnalisée à nos clients d'aujourd'hui et de demain. Nous proposons des solutions de communication et d'infrastructure réseaux adaptées à vos clients, vos collaborateurs et vos process métiers que ce soit au bureau, dans le cloud ou hybrides. L'innovation fait partie intégrante de l'ADN d'Alcatel-Lucent Enterprise depuis son origine. Ses 2200 collaborateurs et 2900 partenaires sont au service de plus de 830 000 clients à travers le monde et dans plus de 50 pays.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/

Contact presse ALE :

Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com

Contact presse agence RP :

APO Group : marika.henry@apo-opa.com