Alcatel Lucent : Rainbow, la plateforme collaborative d'Alcatel-Lucent Enterprise, prend une nouvelle dimension

Rainbow, la plateforme collaborative d'Alcatel-Lucent Enterprise, prend une nouvelle dimension

Les nouvelles fonctionnalités apportent une expérience utilisateur optimisée et simplifient la communication avec la création de groupes vidéo allant jusqu'à 120 personnes.

Paris, France, le 6 juillet, 2020 - Alcatel-Lucent Enterprise, leader mondial en communication d'entreprise et solutions collaboratives fait évoluer sa plateforme Cloud RainbowTM, et optimise l'expérience utilisateur en matière de collaboration audio et vidéo, à distance, pour faciliter davantage les interactions entre les usagers. Au cours des derniers mois, les entreprises ont massivement adopté la plateforme globale Rainbow pour assurer la continuité de leurs activités et permettre le travail à distance de leurs salariés de manière sécurisée pendant la crise. De nouveaux services ont été apportés à la plateforme permettant aux utilisateurs de Rainbow de tirer tous les bénéfices du travail collaboratif à distance et ce, en toute sécurité. Les évolutions concernent quatre éléments principaux : l'ergonomie, la qualité audio, les capacités de visioconférence et la gestion du temps.

« Nous avons conçu chaque évolution de la plateforme Rainbow de manière à offrir une simplicité d'utilisation accrue, plus de flexibilité, et une solution disponible sur tous les supports (PC, mobile et web) » explique Moussa Zaghdoud, Executive Vice-Président d'Alcatel-Lucent Enterprise Cloud Communication Business Division. « Les besoins de nos utilisateurs évoluent constamment et notre objectif est de fournir à nos usagers professionnels des fonctionnalités montrant des bénéfices tangibles. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires et nos clients pour garantir à leurs utilisateurs une expérience optimale et ainsi, accélérer leur transformation digitale. »

La dernière version de Rainbow offre une ergonomie et une expérience utilisateur épurées pour une collaboration encore plus efficace, grâce à une interface simple et intuitive, permettant des interactions plus fluides. Les nouvelles fonctionnalités, telles que les boutons d'action rapide, les icônes intuitives, la navigation simplifiée, rendent la plateforme plus conviviale. Pour améliorer le confort de l'utilisateur et accélérer son adoption, Alcatel-Lucent Enterprise intègre plus d'options personnalisées comme par exemple le dimensionnement des caractères offrant une meilleure lisibilité aux personnes malvoyantes, une écriture bidirectionnelle pour l'usage de langues écrites de droite à gauche.

Les visioconférences pouvant aller jusque 120 participants offrent désormais diverses présentations des flux vidéo permettant des interactions plus personnalisées. La vidéo de l'intervenant est affichée automatiquement à tous les autres participants, alors que la vue en mosaïque permet de montrer jusqu'à 12 participants simultanés en vidéo. Afin d'assurer un confort d'écoute optimal, Alcatel-Lucent Enterprise a intégré des algorithmes de contrôle de la qualité audio prévenant l'usager d'un potentiel souci de qualité réseau.

La nouvelle fonctionnalité de gestion du temps de Rainbow est unique. Celle-ci permet aux entreprises d'accroître leur productivité tout en simplifiant le travail à distance de leurs salariés. Le suivi en temps réel de l'activité des participants, combiné au moteur d'intelligence artificielle, permet une régulation automatiquement des temps de parole. Un outil de programmation intelligent des réunions, très intuitif, permet en un clic de planifier une réunion instantanément, en détectant les prochaines disponibilités des personnes présentes dans la conférence.

Il donne aussi la possibilité aux utilisateurs d'inviter des participants depuis la plateforme, même si ces derniers n'ont pas de compte Rainbow. Les utilisateurs peuvent rester connectés en transférant leur appel, sans aucune interruption, depuis leur téléphone portable vers leur ordinateur, et inversement.

« Cette nouvelle version de Rainbow apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients et leurs équipes, mais nous n'en restons pas là. Nous travaillons maintenant sur d'autres développements tels que le mode webinaire », ajoute Samuel Tourbot, qui dirige le Business Engine Cloud d'Alcatel-Lucent Enterprise.

« L'intégrité des données étant un élément critique, nous mettons au point un modèle de cryptage de bout en bout pour les conversations audio et vidéo, qui sera disponible au dernier trimestre 2020. Notre objectif est également d'être le premier fournisseur européen classé dans le Magic Quadrant de Gartner UCaaS à proposer jusqu'à 50 vidéos simultanées en mosaïque avant la fin de l'année. Enfin, pour répondre à la demande du marché, Rainbow permettra d'accueillir jusqu'à 1000 participants dans une conférence pour début 2021. » conclut Moussa Zaghdoud.

Les dernières évolutions de la plateforme Cloud Rainbow sont en ligne avec la vision globale d'Alcatel-Lucent Enterprise. En effet, celle-ci propose aux entreprises des solutions collaboratives professionnelles, qui permettent d'interagir de manière sécurisée en audio et vidéo pour les communications avec tous téléphones qu'ils soient fixes ou mobiles.

À propos d'ALE

Notre concept est le « tout connecté » afin d'offrir une expérience digitale personnalisée à nos clients d'aujourd'hui et de demain. Nous proposons des solutions de communication et d'infrastructure réseaux adaptées à vos clients, vos collaborateurs et vos process métiers que ce soit au bureau, dans le cloud ou hybrides. L'innovation fait partie intégrante de l'ADN d'Alcatel-Lucent Enterprise depuis son origine. Ses 2200 collaborateurs et 2900 partenaires sont au service de plus de 830 000 clients à travers le monde et dans plus de 50 pays.

