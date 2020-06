Alcatel Lucent : Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise s'associent pour offrir des solutions sécurisées afin de faciliter le télétravail

Alcatel-Lucent Enterprise / Mot-clé(s) : Coopération

Communiqué de presse Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise s'associent pour offrir des solutions sécurisées afin de faciliter le télétravail Paris, le 02 juin 2020 - Systancia, spécialiste européen de solutions de cybersécurité et de virtualisation d'applications, et Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), leader mondial sur le marché des solutions de communication, de collaboration, de réseau et de cloud d'entreprise, annoncent aujourd'hui un partenariat afin de proposer aux entreprises un ensemble de solutions sécurisées et complémentaires pour faciliter l'organisation du télétravail de leurs salariés et assurer la continuité de leurs activités. Une association visant à sécuriser le télétravail et simplifier la collaboration à distance Systancia, avec sa solution Systancia Gate, a développé, bien avant la crise sanitaire actuelle, un outil permettant aux salariés en situation de télétravail d'accéder de manière efficace et sécurisée à leur interface professionnelle ainsi qu'aux applications essentielles à la réalisation de l'ensemble de leurs tâches quotidiennes, où qu'ils soient et qu'ils utilisent ou non un matériel mis à disposition par l'entreprise. Cette solution a été déployée par de nombreuses organisations et collectivités, parmi lesquelles le GHU Paris (Le Groupe Hospitalier Universitaire) et la Métropole du Grand Besançon. "Systancia Gate offre de nombreux bénéfices aux entreprises à l'heure de la généralisation du télétravail. Elle donne accès, hors des murs de l'entreprise, à toutes les applications métiers utilisées habituellement en son sein. Elle garantit flexibilité et agilité pour répondre à un besoin planifié (une astreinte par exemple) ou un contexte contraint (épidémie de type Covid 19, grèves, intempéries telles que neige, inondations, etc.). Systancia Gate permet également de gérer l'accès au système d'information selon des profils et des situations d'accès variés (gestion des droits d'accès des utilisateurs aux différents contenus de l'entreprise). Elle offre, enfin, une expérience utilisateur équivalente en matière de performance et d'ergonomie au poste de travail utilisé au bureau", détaille Bernard Debauche, Chief Product & Marketing au sein de Systancia. La solution Systancia Gate est complémentaire à Rainbow d'Alcatel-Lucent, un service de collaboration dans le cloud développé et hébergé en France. Rainbow permet aux entreprises de communiquer facilement et de collaborer efficacement et en toute sérénité, à distance, à l'aide d'un appel chat, audio ou vidéo. "Rainbow est un outil fédérateur de communication instantané et fiable. Cet outil de collaboration dans le cloud, facile à déployer, permet aux utilisateurs d'interagir rapidement entre eux par le biais du chat, de la voix ou de la vidéo, mais également de partager des écrans et des fichiers avec une grande facilité et de manière sécurisée. Rainbow facilite les relations au sein de l'entreprise et en dehors et ce même à distance. Rainbow est une plateforme sure avec un datacenter en France, évidemment conforme aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et certifiée ISO27001", commente Thierry Bonnin, Senior Vice President Verticals & Strategic Alliances chez Alcatel-Lucent Enterprise. Des outils pensés et fabriqués en France pour accompagner la généralisation du télétravail Alors que de nombreuses entreprises françaises ont découvert le télétravail massif à l'occasion de la crise Covid-19, nombre d'entre elles ont fait appel à des solutions proposées par des acteurs américains, sans se préoccuper de la sécurité de leurs données. A travers leur partenariat, Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) affirment leur volonté de promouvoir l'écosystème français de la sécurité informatique et du travail collaboratif, convaincus que la souveraineté des données passe également par le recours à des acteurs de confiance dont les solutions visent à satisfaire les obligations légales en matière de sécurité du système d'information et de protection des données. Les engagements pris par les deux entreprises sont forts : avec des data centers installés en France, Alcatel-Lucent Enterprise et Systancia s'engagent à mettre en place une politique stricte de sécurité des accès et de confidentialité des données qui génère la confiance indispensable au travail en mode collaboratif. La solution Systancia Gate est la seule solution à vocation de télétravail certifiée par l'ANSSI et la solution Rainbow d'Alcatel-Lucent est certifiée par la norme HDS qui garantit la sécurité des données de santé. L'intégration technologique des deux solutions Systancia et Alcatel-Lucent Enterprise est en cours afin d'offrir rapidement une solution clé en main à toutes les entreprises ayant besoin d'une solution souveraine et sure pour protéger les données échangées en télétravail. À propos d'ALE Notre concept est le « tout connecté » afin d'offrir une expérience digitale personnalisée à nos clients d'aujourd'hui et de demain. Nous proposons des solutions de communication et d'infrastructure réseaux adaptées à vos clients, vos collaborateurs et vos process métiers que ce soit au bureau, dans le cloud ou hybrides. L'innovation fait partie intégrante de l'ADN d'Alcatel-Lucent Enterprise depuis son origine. Ses 2200 collaborateurs et 2900 partenaires sont au service de plus de 830 000 clients à travers le monde et dans plus de 50 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/ Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nous visite sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Contact presse ALE : Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com A propos de Systancia Chez Systancia, nous valorisons l'ingéniosité pour innover. Nous associons virtualisation d'applications, cybersécurité et intelligence artificielle pour créer des solutions uniques, reconnues et certifiées. Dans tout environnement de travail, il y a une personne qui mérite d'être en pleine maîtrise et en pleine confiance. C'est notre conviction et notre but. C'est pourquoi des centaines d'organisations publiques et privées choisissent Systancia, pour libérer le potentiel de chacun, en toute confiance. Avec toute notre R&D en France, nous commercialisons notre plateforme d'accès aux applications d'entreprises et nos solutions de virtualisation d'applications (VDI), d'accès réseau privé (ZTNA), de contrôle des utilisateurs à pouvoir (PAM) et de gestion des identités et des accès (IAM) dans le monde entier, avec notre réseau de partenaires. http://www.systancia.com CONTACTS PRESSE Systancia : AGENCE OXYGEN Vanessa Choquet - vanessa.cd@oxygen-rp.com / 02 72 88 12 79 Henry de Romans - henry@oxygen-rp.com / 02 72 88 12 69

