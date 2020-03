Alcatel-Lucent : a obtenu la certification HDS

10/03/2020 | 08:36

Alcatel-Lucent Enterprise annonce avoir obtenu en décembre la certification Hébergement de Données de Santé (HDS) par l'AFNOR pour sa solution de communication et de collaboration Rainbow, dénommée Rainbow Service HDS.



Alcatel-Lucent Enterprise connecte les patients, les soignants et personnels des établissements de santé avec leur écosystème, sur leur territoire, afin d'optimiser les parcours de soin.



' Rainbow Service HDS ' est une plate-forme professionnelle de communication et de collaboration dans le cloud, flexible et ouverte ' indique le groupe.



