Alcatel Lucent : et Iremos combinent leurs expertises pour faciliter la gestion de crise

Alcatel-Lucent Enterprise et Iremos combinent leurs expertises pour faciliter la gestion de crise



03-Juin-2020 / 11:00 CET/CEST



COMMUNIQUE DE PRESSE



Alcatel-Lucent Enterprise et Iremos combinent leurs expertises pour faciliter la gestion de crise Forts de leurs savoir-faire complémentaires, Alcatel-Lucent Enterprise & Iremos annoncent leur collaboration pour offrir des solutions globales permettant une gestion de crise plus efficace et sécurisée Paris, France - 3 juin 2020 - Alcatel-Lucent Enterprise (ALE), l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, de réseau et de cloud, est fier d'annoncer sa collaboration avec Iremos, cabinet de conseil et éditeur de logiciels dédiés à la gestion de crise et à la mise en place de stratégies pour assurer la sureté des sites et la sécurité des déplacements pour notamment les secteurs bancaires, maritimes, énergétiques ou encore de l'ingénierie. Des enjeux opérationnels de premier ordre En période sensible, la tenue d'une main courante et d'un plan d'action avec Iremos Crisis permettent à chacun des membres d'une cellule de crise de suivre l'évolution de la situation sans être physiquement réunis. Ce protocole guide les entreprises dans les différentes étapes clés et facilite ainsi la gestion de crise. L'animation des points de situation peut s'avérer toutefois délicate lorsque les équipes sont à distance. Pour répondre à ce besoin, Iremos a décidé d'intégrer la solution Rainbow à sa plateforme. Celle-ci va en effet permettre en un clic, ou automatiquement, de réunir dans une conférence audio et vidéo, les acteurs mobilisés au sein d'une cellule de crise. Cette association de solutions facilitera les échanges et in fine, la prise de décision pour optimiser les actions des entreprises dans ce contexte. Ce ne sera que la première phase d'un partenariat qui est amené à évoluer. En effet, Iremos souhaite démocratiser la gestion de crise, par le biais de l'utilisation d'outils mobiles, efficaces, visuels et proches des applications grand public. Des expertises complémentaires S'appuyant sur la solution Rainbow d'Alcatel-Lucent, qui permet à ses utilisateurs de communiquer instantanément, de collaborer en toute efficacité avec leurs collègues, leurs clients (appel chat, audio ou vidéo, partage d'écran, conférences) depuis un smartphone ou un ordinateur, ALE offre une compétence technique unique complémentaire à l'expertise d'Iremos.

« Les solutions ALE, résilientes et sécurisées, trouvent des débouchés naturelles, grâce à des partenariats de qualité, comme c'est le cas avec le cabinet de conseil Iremos. Nous sommes fiers de cette collaboration humaine et technologique qui met en exergue Rainbow en tant qu'outil fédérateur de communication en temps réel et sécurisé. » commente Jean-Philippe Lenot, responsable des partenaires stratégiques chez Alcatel-Lucent Enterprise. Iremos, spécialisé en gestion de crise, apporte son expérience dans la mise en place de cellules de crise virtuelle ; à travers une méthodologie agile et éprouvée, la plateforme Iremos Crisis accompagne la mise en ?uvre d'une organisation opérationnelle permettant de gérer efficacement toute famille de crise. Celle-ci permettait déjà à chacun des décideurs de partager en temps-réel et de consulter l'information tout au long de la crise mais aujourd'hui elle évolue et offre, grâce à ce partenariat, la possibilité d'échanger en audio et visioconférence afin de faciliter les prises de décision et d'orienter les actions des équipes respectives. Arnaud Kremer, Président Iremos conclut : « Une bonne gestion de crise nécessite une fluidité absolue dans les échanges. La mise en commun des logiciels développés par Iremos et ALE va permettre aux acteurs impliqués d'échanger en temps réel des informations pertinentes et faciliter ainsi la prise de décision. Je me réjouis de cette collaboration qui prend encore plus de sens dans le contexte actuel. » Une collaboration pleine de sens Alcatel-Lucent Enterprise et Iremos sont deux acteurs français reconnus depuis de nombreuses années dans les domaines des technologies, de la communication et de la gestion de crise. Le partenariat technologique initié début 2020 entre ces deux entités permettra d'apporter, grâce à une solution souveraine et cryptée des garanties aux entreprises quant aux enjeux de sécurité des outils de gestion et de communication de crise qu'elles utilisent. Cette complémentarité de technologies innovantes offre ainsi une gestion de crise optimale. Les deux sociétés partagent une vision commune fondée sur le respect et la proximité avec le client et c'est donc naturellement qu'elles ont répondu positivement à l'appel de Cédric O invitant les acteurs de la French Tech à se mobiliser face au Covid-19. ALE et Iremos ont ainsi mis leurs outils gratuitement à disposition des entreprises françaises afin de les aider à poursuivre leurs activités durant cette pandémie tout en assurant la confidentialité des données avec des outils pensés pour la gestion de crise. (https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-offre-services-numeriques-teletravail) - FIN - À propos d'ALE Notre concept est le « tout connecté » afin d'offrir une expérience digitale personnalisée à nos clients d'aujourd'hui et de demain. Nous proposons des solutions de communication et d'infrastructure réseaux adaptées à vos clients, vos collaborateurs et vos process métiers que ce soit au bureau, dans le cloud ou hybrides. L'innovation fait partie intégrante de l'ADN d'Alcatel-Lucent Enterprise depuis son origine. Ses 2200 collaborateurs et 2900 partenaires sont au service de plus de 830 000 clients à travers le monde et dans plus de 50 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/ Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nous visite sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Contact presse ALE : Carine Bowen : carine.bowen@al-enterprise.com À propos d'Iremos Créé en 2006 par Arnaud Kremer (ancien membre du GIGN) et Richard Drapeau (ingénieur en développement logiciel), Iremos est un cabinet de conseil et un éditeur de logiciels ?uvrant dans les domaines de la gestion de crise, de la stratégie de sûreté et de la sécurité des déplacements. Le cabinet repose sur des collaborateurs issus d'horizons variés (Unités spécialisées, Risk Management, Relations Internationales, Journalisme, Ingénierie, etc.). Iremos accompagne des organisations sensibles évoluant dans tous les domaines d'activité (institutionnel, énergie, industrie, agroalimentaire, immobilier, financier, etc.). Avec une croissance moyenne de 30% du CA par an, Iremos c'est 10 000 utilisateurs partout dans le monde, 300 missions de conseil en 2019 et 35 collaborateurs spécialisés. Contact presse Iremos Léa Melki : lea.melki@iremos.fr

