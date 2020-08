Alcatel Lucent : et RingCentral concluent un partenariat stratégique

Alcatel-Lucent Enterprise et RingCentral concluent un partenariat stratégique

PARIS, France et BELMONT, Californie - [11 août 2020]

Alcatel-Lucent Enterprise, un fournisseur leader de solutions de communication, d'infrastructure réseaux et de cloud et RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), un fournisseur leader de solutions globales de communication, de collaboration et de centre d'appels cloud, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique pour lancer une nouvelle solution dénommée « Rainbow Office powered by RingCentral », une solution unique et exclusive pour Alcatel-Lucent Enterprise. RingCentral et Alcatel-Lucent Enterprise développeront conjointement des programmes permettant aux deux entreprises de se positionner en tant que leader du marché des fournisseurs de services de communication cloud déstinés aux entreprises.

"Nous sommes ravis de nous associer à Alcatel-Lucent Enterprise et d'apporter nos solutions leader de communication cloud à ses partenaires et clients», a précisé Vlad Shmunis, fondateur et Président-Directeur général de RingCentral. "La forte présence européenne et au-delà des frontières europénnes d'Alcatel-Lucent Enterprise renforcera notre capacité à aider conjointement nos clients et nos partenaires à accélérer leur migration vers des solutions de communication cloud sur ces marchés. »

La mission d'Alcatel-Lucent Enterprise est d'offrir des expériences technologiques personnalisées aux entreprises, suivant une approche commerciale verticale pour ses solutions d'infrastructure réseaux, de communication et de cloud. Rainbow Office powered by RingCentral enrichira son portefeuille cloud pour permettre à ses clients d'accélérer leur transformation numérique avec cette offre, en cloud publique, Unified Communications as a Service (UCaaS).

«Sur le marché actuel des technologies de haut débit, les clients exigent des solutions de communication et de collaboration cloud , agiles, robustes et sécurisées» a précisé Jack Chen, Directeur Général d'Alcatel-Lucent Enterprise. "Ce partenariat stratégique nous permet de répondre totalement aux besoins commerciaux de nos clients et partenaires avec un choix plus vaste de solutions cloud, de pointe. Cette alliance permettra également à Alcatel-Lucent Enterprise d'accélérer le développement et la transformation de notre activité cloud et devenir le premier acteur des solutions cloud en Europe et au-delà des frontières européennes, en se concentrant sur nos solutions et services verticaux pour tout connecter. Ce partenariat apportera des valeurs fortes pour nos clients ainsi que d'importantes possibilités à notre écosystème bien établi de partenaires commerciaux.»

Rainbow Office powered by RingCentral sera disponible courant premier trimestre 2021.

Conditions financières :

Dans le cadre de l'accord commercial, les deux sociétés contribueront en termes de ressources pour le développement, les ventes et le marketing de Rainbow Office powered by RingCentral. RingCentral versera à Alcatel-Lucent Enterprise 100 millions de dollars en numéraire pour un accès exclusif, un engagement de siège minimum et de futures commissions.

Détails de la conférence téléphonique :

Les entreprises ont également annoncé qu'elles tiendront une conférence téléphonique aujourd'hui, le 11 août 2020, à 5h15, heure de la Côte Ouest/Pacifique Ameriques (8h15, heure de la Côte Est Amériques) pour discuter de ce partenariat.

Date et Heure : Mardi 11 août 2020 à 5h15, heure du Pacifique (8h15, heure de l'Est) / 5:15AM PT (8:15AM ET).

Numéro : Pour accéder à la conférence à partir des États-Unis, veuillez appeler le 1-877-705-6003, et pour les appels internationaux, composez le 1-201-493-6725. Les appelants sont encouragés à composer le numéro 10 à 15 minutes avant le début de la conférence pour éviter tout retard de connection.

Retransmission sur le web : http://ir.ringcentral.com/ (en direct et en différé).

Enregistrement : Après la fin de l'appel, le 18 août 2020 à 23h59 (heure de la Côte Est), il sera possible de réécouter la conférence en composant le 1-844-512-2921 depuis les États-Unis ou le 1-412-317-6671 depuis l'étranger avec le code d'accès 13708193.

Détails de la présentation aux investisseurs

Une présentation pour les investisseurs fournissant des informations et des analyses supplémentaires est disponible sur le site http://ir.ringcentral.com/.

À propos d'Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées « tout connectées » dont les entreprises ont besoin. Leurs solutions d'infrastructure réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique, conçues pour assurer le succès des clients, sont proposées avec des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions ont une sécurité intégrée et sont conçues pour limiter leur impact environnemental. Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un conseiller de confiance pour plus de 830 000 clients dans 100 pays à travers le monde. La société à capitaux privés dont le siège est en France compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde entier, atteignant une portée mondiale efficace avec une proximité locale.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse : https://www.al-enterprise.com/

Pour vous tenir informé de nos actualités, rendez-nous visite sur LinkedIn, Facebook et Twitter

À propos de RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions destinées aux entreprises de téléphonie vidéo à message (MVP) dans le cloud, d'engagement client et de centre de contact. Plus flexible et plus rentable que les anciens systèmes PBX et de visioconférence sur site, qu'il remplace, RingCentral permet aux équipes modernes, réparties et mobiles, de communiquer, de collaborer et de se connecter par n'importe quel mode, et depuis n'importe quel appareil et emplacement. La plate-forme ouverte de RingCentral s'intègre aux principales applications commerciales tierces et permet aux clients de personnaliser facilement les flux de travail de l'entreprise. Le siège de RingCentral est situé à Belmont, en Californie, et possède des bureaux dans le monde entier.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des " déclarations prospectives ", intégrant, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les futures performances financières et opérationnelles de RingCentral, les projets de partenariat de RingCentral avec Alcatel-Lucent Enterprise pour fournir Rainbow Office powered by RingCentral, les bénéfices anticipés et l'activité dans le cadre du partenariat stratégique de RingCentral avec Alcatel-Lucent Enterprise, comprenant l'aptitude à créer des opportunités de croissance à long terme pour RingCentral, ainsi que les risques et incertitudes inclus dans les rubriques « Facteurs de Risque » et « Rapport de Gestion, Analyse de la Situation Financière et Résultats d'Exploitation, » du formulaire 10-Q de RingCentral pour le trimestre clos le 30 juin 2020, déposé auprès de la « Securities and Exchange Commission » ; eainsi que dans d'autres documents que RingCentral dépose régulièrement auprès de la Securities and Exchange Commission.

Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont RingCentral dispose à ce jour, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, à revoir ou à confirmer les attentes des analystes, ou à fournir des rapports intermédiaires ou des mises à jour.

Relations Investisseurs :

Cliff Warder, Alcatel-Lucent Enterprise

Cliff.Warder@al-enterprise.com

+44 7736 121 506

Ryan Goodman, RingCentral

+ 1 (650) 918-5356

Ryan.Goodman@ringcentral.com

Relations Presse :

Maire Collins, Alcatel-Lucent Enterprise

Maire.collins@al-enterprise.com

+ 33 6 38 64 43 39

Jyotsna Grover, RingCentral

+ 1 650-513-8712

jyotsna.grover@ringcentral.com