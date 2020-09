Alcatel Lucent : lance une nouvelle solution de géolocalisation des équipements critiques en temps réel

Alcatel-Lucent Enterprise lance une nouvelle solution de géolocalisation des équipements critiques en temps réel

Une solution simple et intuitive qui facilite la localisation, le suivi et la traçabilité des personnes et des équipements, et améliore ainsi considérablement la productivité des équipes.

Paris, France - le 16 Septembre 2020 - Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, d'infrastructures réseau et de Cloud, est fière d'annoncer le lancement de la solution OmniAcces(R) Stellar Asset Tracking.

OmniAccess Stellar Asset Tracking d'Alcatel-Lucent Enterprise repose sur une technologie Bluetooth, lui permettant d'assurer le suivi des équipements critiques et des personnes en temps réel sur une interface web. La solution a également été conçue pour fournir des rapports d'analyses, grâce au « machine learning ».

Une solution de suivi des équipements critiques basée sur la technologie BLE (Bluetooth Low Energy) pour un retour sur investissement rapide et des coûts d'exploitation réduits

La solution ALE Asset Tracking permet de suivre en temps réel les mouvements des équipements ayant un tag BLE dédié. La fonctionnalité d'analyse permet d'établir l'historique des mouvements, des personnes et des équipements. La finalité est de garantir la sécurité des personnes et d'optimiser les flux de travail. Le nouvel OmniAccess Stellar AP1201BG d'Alcatel-Lucent Enterprise est un outil performant, qui peut servir simultanément de passerelle Bluetooth Low Energy (BLE) et de balise de géolocalisation.

Les applications mobiles et web permettent une configuration et une gestion simplifiées des balises placées sur des équipements, ainsi que la localisation du matériel et des personnes sur les plans d'étage de bâtiment. Les balises BLE sont disponibles en différents modèles de façon à pouvoir être placées sur des personnes ou des équipements critiques. La solution OmniVista(R) Cirrus Asset Manager, basée sur le Cloud garantit, quant à elle, une précision au mètre près avec des mises à jour d'1 à 2 secondes, pour une localisation en temps réel et des données statistiques exceptionnelles.

Reposant sur la dernière technologie Cloud et un système de balisage innovant, cette solution clé en main, complète et peu onéreuse offre toutes les ressources nécessaires pour simplifier le déploiement du suivi des équipements critiques, tout en améliorant le retour sur investissement (ROI) de l'infrastructure réseau et en maintenant les dépenses d'exploitation (OPEX) à un faible niveau.

« L'OmniAccess Stellar Asset Tracking permet de localiser des équipements critiques et des personnes en temps réel, depuis n'importe quel appareil mobile. C'est une solution qui permet bien plus que la simple localisation d'équipements. Avec L'OmniAccess Asset Tracking, il est possible de connaître les modes de fonctionnement et d'utilisation des appareils, et de visualiser leur emplacement, même lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés », commente Stéphane Robineau, Vice-Président de la division Network d'Alcatel-Lucent Enterprise. « Notre solution fonctionne en surcouche avec l'infrastructure existante, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'impact sur le réseau de données existant et n'oblige pas le client à repenser le réseau Wi-Fi en place. L'OmniAccess Stellar Asset Tracking est ainsi particulièrement avantageux pour des sites vastes, possédant de nombreux appareils et beaucoup de personnel. »

L'OmniAccess Stellar Asset Tracking dans le secteur de la santé : une solution pour optimiser le temps des personnels soignants

Une étude GE a révélé que de nombreux hôpitaux font état d'un taux d'utilisation des équipements inférieur à 50%, bien en-deçà de la moyenne du secteur, qui s'élève à 70-80%. Par ailleurs, le remplacement ou la location d'équipements médicaux égarés ou volés peut coûter des millions d'euros aux hôpitaux, chaque année. Le nombre de dispositifs médicaux par lit d'hôpital ayant augmenté, passant de 8 à 13 ces dernières années -selon GE-, les heures passées par les médecins et les infirmières à la recherche de dispositifs médicaux égarés ont un impact significatif sur le coût salarial et la qualité des soins.

« Les hôpitaux sont confrontés, de façon récurrente, à nombre de défis d'ordre financier, logistique et sécuritaire. Le temps que l'on perd à localiser des médecins ou des équipements médicaux réduit sensiblement le temps consacré aux patients », ajoute Stephan Robineau. « La solution OmniAccess Stellar Asset Tracking baisse les coûts, augmente l'efficacité et permet aux professionnels de la santé de gagner un temps précieux en localisant et en assurant la maintenance de chaque équipement. Ils peuvent ainsi consacrer davantage de temps à leurs patients ».

À propos d'ALE

Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées du « tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions ALE d'infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l'ère du numérique sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles commerciaux flexibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact environnemental limité. Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de confiance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq continents. La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de 2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une proximité locale.

