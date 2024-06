Les autorités antitrust de l'UE ont accusé le fabricant indien de médicaments Alchem International d'avoir participé à une entente pharmaceutique visant à fixer les prix d'un ingrédient clé, ce qui pourrait entraîner une lourde amende pour l'entreprise.

La Commission européenne, qui joue le rôle de gendarme de la concurrence dans l'UE, a déclaré qu'elle avait envoyé une communication des griefs à Alchem, dans laquelle elle exposait ses accusations.

La Commission soupçonne Alchem d'avoir enfreint les règles antitrust de l'UE en participant à une entente avec d'autres fabricants de médicaments concernant l'ingrédient N-Butylbromide Scopolamine/Hyoscine (SNBB), qui est utilisé pour fabriquer l'antispasmodique abdominal Buscopan et sa version générique.

L'autorité de surveillance a déclaré qu'Alchem et d'autres membres de l'entente s'étaient coordonnés pour fixer le prix de vente minimum et répartir les quotas, ajoutant qu'il était possible qu'Alchem ait également échangé des informations commercialement sensibles avec des concurrents.

"En conséquence, les consommateurs européens pourraient avoir souffert d'un accès restreint à des médicaments abordables", a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, dans un communiqué.

Les représentants d'Alchem en Inde et en Suisse n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

L'année dernière, la Commission a infligé à Alkaloids of Australia, Alkaloids Corporation, Boehringer, Linnea et Transo-Pharm des amendes d'un montant total de 13,4 millions d'euros (14,5 millions de dollars) pour leur participation à l'entente.

C2 PHARMA a échappé à l'amende parce qu'elle avait alerté l'autorité de régulation au sujet de l'entente.

Les entreprises reconnues coupables d'infractions à la législation antitrust de l'UE risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial. (1 $ = 0,9256 euro) (Reportage de Foo Yun Chee, édition de David Goodman)