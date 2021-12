Alchimie annonce son calendrier financier pour l'exercice 2022

Regulatory News:

Alchimie (FR0014000JX7 – ALCHI ; éligible PEA-PME) (Paris:ALCHI), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, co-éditées avec des groupes de médias et des talents, publie aujourd’hui son calendrier financier indicatif pour l’exercice 2022.

Calendrier financier indicatif* :

Evénements Date Chiffre d’affaires annuel 2021 25 janvier 2022 Résultats annuels 2021 26 avril 2022 Assemblée Générale 8 juin 2022 Chiffre d’affaires du S1 2022 19 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 18 octobre 2022

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 70 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 110+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Scène de Crime, Point de Vue) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française). En 2020, Alchimie a obtenu une notation extra-financière de 70/100, ce qui correspond à un niveau de performance « Avancé + » dans l’échelle de notes EthiFinance.

* Communiqués diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

