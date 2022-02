Alchimie annonce une adaptation de son modèle pour viser un EBITDA positif en 2022 en réorganisant sa structure

Regulatory News:

ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME) (Paris:ALCHI), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce un projet, actuellement en cours de consultation avec ses représentants du personnel, d’adaptation de son modèle pour viser la rentabilité opérationnelle en 2022 suite à la réorganisation de sa structure.

L’exercice 2021 a été marqué par de nombreuses avancées opérationnelles tant sur le plan technologique, marketing qu’éditorial. Néanmoins, la croissance limitée du nombre d’abonnés au cours de l’exercice écoulé (+13%) nécessite d’adapter la stratégie d’Alchimie pour optimiser sa structure de coûts et sa trésorerie. Le pilotage de la Société sera dorénavant tourné en priorité vers l’atteinte de la rentabilité plutôt que par un objectif de croissance de la base d’abonnés. Cette adaptation du modèle permettra ainsi de concentrer les ressources de la Société sur ses actifs rentables.

Diversification de l’Offre au service de nouveaux relais de croissance

Fort d’actifs solides renforcés en 2021 comme le catalogue de contenus premium et international, le réseau de distribution étendu et la plateforme de coédition au plus haut standard technologique, Alchimie poursuivra la distribution de chaînes à fort potentiel au service de ses abonnés mais entend également diversifier son activité.

La Société va ainsi commercialiser son Offre d’édition de chaînes auprès d’entreprises à l’instar du partenariat établi en 2021 avec un acteur leader de la grande distribution.

De plus, Alchimie a pour objectif de capitaliser sur ses fondamentaux pour éditorialiser des contenus auprès de médias et des talents sans co-éditer les chaînes, intervenant en tant que prestataire de services auprès de tiers.

Optimisation des ressources vers une croissance rentable et réorganisation de la structure

Au niveau opérationnel et comme annoncé en octobre dernier, Alchimie limitera le nombre de lancements de nouvelles chaînes pour se focaliser sur des chaînes à fort potentiel, coéditées avec des partenaires engagés bénéficiant d’une ligne éditoriale forte. Par ailleurs, la Société va désormais se concentrer sur les marchés où elle estime avoir le potentiel de croissance rentable le plus important comme la France et l’Espagne.

En complément, Alchimie a pris la décision de réorganiser la Société avec une gestion rigoureuse de ses coûts pour préserver sa trésorerie. Alchimie privilégie désormais une trajectoire de croissance saine et rentable.

Atteinte de la rentabilité opérationnelle et visibilité financière assurée en 2022

Les adaptations stratégiques opérées permettront à Alchimie d’abaisser son point mort à un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ pour l’année 2022. Le recul du chiffre d’affaires prévu en 2022 est directement lié au recentrage des ressources de la Société sur les activités rentables à court terme. Bénéficiant d’une structure de coûts ajustée aux orientations stratégiques poursuivies, la Société a ainsi pour objectif d’atteindre la rentabilité opérationnelle en 2022.

Par ailleurs, avec une position de trésorerie de 7 M€ à fin 2021, la Société estime avoir une visibilité financière suffisante et ne prévoit pas de faire appel au marché.

Prochaine publication financière : résultats annuels 2021, le 26 avril 2022 après clôture des marchés

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de contenus Video établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 110+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (The Big Issue, Army Stories, Poisson Fécond, Vaughan, Scène de Crime, Point de Vue) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni.

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220210005741/fr/