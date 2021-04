Alchimie : Confirmation des objectifs annoncés lors de l'introduction en bourse d'Alchimie avec une surperformance du chiffre d'affaires 2020

Webinaire | 27 avril 2021 à 18h00 CEST

Regulatory News:

ALCHIMIE (Paris:ALCHI) (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d’administration du 22 avril 2021.

Nicolas d’Hueppe, PDG et Fondateur d’Alchimie déclare : « En 2020, Alchimie a franchi des étapes structurantes avec d’une part, notre introduction en bourse qui nous a permis de nous doter des moyens financiers nécessaires pour poursuivre notre croissance, et d’autre part, l’accélération de notre développement opérationnel avec 70 chaînes et 330 000 abonnés à fin 2020. Avec près de 29 M€ de chiffre d’affaires consolidé, Alchimie a dépassé l’objectif fixé au moment de l’IPO. Par ailleurs, le contexte sanitaire nous a été favorable puisqu’il augmente la consommation de contenus vidéos et le nombre d’abonnements aux services de streaming comme Alchimie. Je suis ainsi persuadé que 2021 nous permettra de poursuivre notre développement et réaffirme nos objectifs à court et moyen terme, fixés au moment de notre IPO l’an dernier, notamment l’atteinte de l’équilibre opérationnel au T4 2022 ».

Activité commerciale et résultats financiers 2020

Comme annoncé en janvier dernier, le chiffre d’affaires annuel consolidé (IFRS) du Groupe s’établit à 28,9 M€ au 31 décembre 2020, en augmentation de +22% par rapport au 31 décembre 2019. L’activité Vidéo poursuit sa dynamique avec un taux de croissance annuelle de +37% vs. +30% attendus par la Société.

Conformément à sa feuille de route, la Société comptait 330 000 abonnés payants via l’un des nombreux partenariats de distribution à leur disposition, souscrivant aux 70 chaines co-éditées au 31 décembre 2020, soit une augmentation du parc d’abonnés de +83% par rapport à fin 2019. La croissance du niveau d’activité s’inscrit dans une trajectoire durable, liée à un parc d’abonnés de qualité avec un taux de résiliation meilleur qu’escompté, générant un ARPU 121 à 22,7€ au mois de décembre, légèrement supérieur aux attentes.

Compte de résultat consolidé (IFRS)

En K€ 31.12.2020 31.12.2019 Var. Chiffre d’affaires 28 952 23 641 +22,5% Coût des ventes -13 794 -9 860 +39,9% Marge brute 15 158 13 781 +10,0% Frais technologiques et développement -3 724 -2 823 +31,9% Frais de marketing et développement -14 161 -12 854 +10,2% Frais généraux et administratifs -5 900 -3 649 +61,7% Résultat opérationnel -8 626 -5 545 Résultat financier -564 -201 - Résultat net des activités poursuivies -8 687 -4 270 - Résultat net des activités non poursuivies 105 3 380 - Résultat net consolidé -8 582 -890 - Trésorerie de clôture 14 955 4 194 -

Au cours de l’exercice écoulé, le coût des ventes a progressé pour atteindre 13,8 M€, la Société étant actuellement dans une phase d’investissements (structuration et renforcement des équipes internationales et de suivi des chaines, développement de nouvelles fonctionnalités d’Alchimie Studio et achats publicitaires pour recruter des abonnés). La marge brute du Groupe s’élève ainsi à 15,2 M€.

Plus spécifiquement, le taux de marge brute de l’activité Vidéo, activité principale d’Alchimie, s’établit à 48% par rapport à 52% en 2019. Cette baisse temporaire est essentiellement liée à l’intégration de TvPlayer racheté au quatrième trimestre 2019 au Royaume-Uni et aux investissements réalisés en 2020.

Les charges d’exploitation progressent de 18% (hors impact des frais liés aux restructurations juridiques et IPO de 900 K€) parallèlement à la progression des frais technologiques et développement (+32%), de marketing et vente (+10%) et frais généraux et administratifs (+37%, hors impact des frais liés aux restructurations juridiques et IPO).

La perte opérationnelle s’établit à -8,6 millions d’euros comparée à -5,6 millions d’euros au titre de l’exercice précédent.

Le résultat financier atteint -0,6 M€ au 31 décembre 2020 contre -0,2 M€.

Au total, la perte nette consolidée de l’exercice 2020 est de 8,6 M€, contre 0,9 M€ en 2019.

Situation financière du Groupe

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 8,2 M€ au 31 décembre 2020, en hausse de 2,3 M€ suite à l’augmentation de capital de 18 M€, à la réduction de la prime d’émission de 7 M€ et après intégration de la perte nette consolidée 2020 de 8,6 M€.

La position consolidée de trésorerie nette s’établit à 15,0 M€ au 31 décembre 2020, contre 4,2 M€ au 31 décembre 2019, soit une augmentation de 10,8 M€.

Faits marquants post-clôture

En mars 2021, Alchimie a procédé à l’acquisition d’actifs d’édition de TV4Entertainment, un acteur historique l des chaînes de streaming OTT aux Etats-Unis. Avec cette opération, Alchimie acquiert neuf chaines SVOD thématiques aux Etats-Unis comportant plusieurs milliers d’heures de contenus.

Stratégie et perspectives

Fort du développement du marché de la SVOD et du nombre croissant de services de streaming par abonné, la Société reste concentrée sur son objectif d’atteindre l’équilibre opérationnel au 4ème trimestre 2022, grâce au lancement de 210 chaines, du recrutement de 1,2 million d’abonnés et du doublement de son chiffre d’affaires. En 2021, les principaux axes de développement porteront sur :

- la coédition de nouvelles chaines avec des Talents et des Médias ;

- la distribution de ces chaines de façon autonome ou à travers les offres packagées (TVPlayer) ;

- la signature de nouveaux accords de distribution avec des places de marchés, des constructeurs de télévisions ou de téléphones ;

- l’agrégation de nouveaux catalogues pour proposer aux médias et talents de nouvelles thématiques et renforcer celles actuellement en ligne ;

- la poursuite et l'évolution des fonctionnalités de la plateforme Alchimie Studio visant à renforcer l'autonomie des talents dans la gestion des chaînes.

***

Assemblée générale des actionnaires : 8 juin 2021 les modalités de participation seront communiquées ultérieurement

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires du S1 2021, le 20 juillet 2021 après clôture des marchés

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 60 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 70+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Michael Rowe, Spektrum der Wissenschaft) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française)

1 L’ARPU12 du Groupe correspond au chiffre d’affaires (revenu moyen du Groupe, déduction faite des commissions de facturation) d’une cohorte d’abonnés (regroupement d’abonnés pour un service donnée (offres stand alone ou offres packagées)) sur une période de 12 mois rapporté au nombre d’abonnés de la cohorte.

