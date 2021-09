Alchimie poursuit son développement avec la signature de nouveaux accords de distribution en France et en Espagne

Regulatory News:

ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce la signature de nouveaux accords de distribution avec Orange, Amazon Prime Video et la plateforme espagnole Movistar.

CultivonsNous.tv distribuée sur les box d’Orange et sur Amazon Prime Video

Co-fondée par Alchimie avec Edouard Bergeon et parrainée par Guillaume Canet, CultivonsNous.tv est la première chaîne française d’Alchimie à intégrer l’offre TV/vidéo/streaming de plateformes de contenus majeures telles que celles de la TV d’Orange et d’Amazon Prime Vidéo Channels. Les contenus sont accessibles par abonnement au tarif de 4,99€ par mois, sans engagement.

Pour rappel, CultivonsNous.tv, est la première chaîne de la terre et de l’alimentation qui propose de poursuivre le dialogue entre citadins et ruraux, à travers des portraits de celles et ceux qui nous nourrissent, des documentaires sur les pratiques agricoles et des reportages sur le bien-manger, le bien-boire et l’environnement. En résumé, CultivonsNous.tv donne à découvrir et à mieux comprendre le chemin des produits que nous consommons, du champ à l’assiette. Résolument tournée vers la défense de la cause paysanne, la chaîne se revendique comme la première chaîne du monde paysan et reverse, à ce titre, 1€ sur chaque abonnement mensuel à l’association Solidarité Paysans.

L’application TVPlayer Go ! désormais disponible sur la plateforme espagnole Movistar

Alchimie renforce son réseau de distribution en Espagne, intégrant l’application TVplayer GO ! au sein de la plateforme Movistar, acteur majeur des télécommunications mobiles.

TVplayer GO ! est désormais distribué aux clients de Movistar pour 7,19€ par mois et regroupe 14 chaînes adaptées au marché espagnol, notamment VaughanPlay, Aflam Plus, Historia y Visa ou encore Pasion Telenolevas.

L'expérience complète de l'application TVPlayer Go ! permettra d’accéder à près de 300 heures de programmes de qualité premium, régulièrement mises à jour grâce aux 70 000 heures de contenus du portefeuille d'Alchimie.

Nicolas d’Hueppe, PDG et Fondateur d’Alchimie déclare : « Nous sommes très fiers de la signature de ces nouveaux accords de distribution avec des acteurs de premier plan. Depuis le début de l’année, Alchimie a renforcé ses partenariats de distribution avec des leaders du secteur que ce soit avec Samsung, Altice, Rakuten et maintenant Orange, Amazon Prime Video ou encore Movistar. Ces nombreux accords illustrent l’appétence des plateformes pour les contenus thématiques, conçus pour séduire un public aux intérêts divers et variés ».

À propos d’Alchimie

Alchimie est une channel factory : plateforme vidéo unique en partenariat avec des talents et médias pour coéditer leur propre chaîne thématique. Alchimie dispose d’un catalogue de plus de 70 000 heures de contenus établi auprès de plus de 300 partenaires prestigieux (Arte, France TV distribution, ZDF Entreprises ou encore Zed). Alchimie s'associe avec 110+ talents (célébrités, influenceurs), aux marques et aux groupes de médias pour créer de nouvelles chaînes (Cultivons-Nous, The Big Issue, Army Stories, Jacques Attali, Poisson Fécond, Vaughan, Scène de Crime, Point de Vue) qui sont ensuite distribuées sur plus de 60 plateformes de distribution (TVPlayer, Amazon, Orange, Movistar, Samsung, Huawei, etc.) élargissant constamment son audience et par conséquent ses revenus. En 2019, Alchimie a acquis TVPlayer, la plus grande plateforme OTT indépendante du Royaume-Uni. Avec des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie, Alchimie emploie 125 collaborateurs et est classée 48e au French Web 500 (classement des 500 entreprises de la Tech française)

Pour plus d’informations : www.alchimie-finance.com / www.alchimie.com

