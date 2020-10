Alchimie : première étape de son projet d'introduction

26/10/2020 | 12:22

Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 23 octobre 2020.



Ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en bourse d'Alchimie sur le système multilatéral de négociation Euronext Growth à Paris.



Nicolas d'Hueppe, Fondateur et Président Directeur Général d'Alchimie a déclaré : ' Notre offre innovante, basée sur des contenus thématiques affinitaires, a déjà séduit plus de 300 000 abonnés payants en Europe. Ce projet d'introduction en bourse permettra à Alchimie d'accélérer le lancement de nouvelles chaînes originales exclusives et d'accompagner son déploiement à l'international dans les 4 langues dans lesquelles le Groupe opère déjà. '



