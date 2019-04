Alcon : en hausse, un analyste commence à l'achat

15/04/2019 | 16:13

Le titre Alcon s'affiche en nette hausse ce lundi, gagnant plus de 2% à Zurich, alors que Jefferies a annoncé initier sa couverture du titre avec une recommandation 'achat'.



Rappelons que l'entreprise a fait son entrée à la Bourse de Zurich mardi dernier, avec un cours d'ouverture de 55 francs suisses.



'Nos enquêtes auprès des consommateurs et des médecins suggèrent des opportunités substantielles pour Precision1 (des lentilles quotidiennes), AT-IOLs et PanOptix', retient notamment le broker.



Jefferies accompagne sa recommandation concernant la filiale de Novartis d'un objectif de cours de 70 dollars.





