Aldi Suisse relève les salaires minimum de près de 1%

Zurich (awp) - Aldi Suisse relève à compter de l'an prochain les minima salariaux. La filiale helvétique du géant allemand du commerce de détail Aldi les augmentera de près de 1%. Il s'agit de la 12e hausse d'affilée, a précisé vendredi le discounter.

Selon les régions, le salaire minimal annuel pour un emploi à temps plein atteindra entre 56'7576 et 60'398 francs suisses, précise Aldi Suisse. L'entreprise ajoute verser la rémunération minimale la plus élevée de la branche du commerce de détail. Elle revendique aussi une prestation de choix en la matière pour les apprentis avec des montants allant de 14'560 francs suisses en première année d'apprentissage à 24'284 francs suisses pour la 3e et dernière année.

