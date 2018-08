Aléna: Les discussions USA-Mexique continueront lundi

Ildefonso Guajardo, qui s'exprimait après une journée de discussions dans les bureaux du représentant américain au Commerce (USTR), Robert Lighthizer, a déclaré qu'il devait maintenant consulter les représentants des chefs d'entreprise.

Les négociateurs mexicains retourneront dans les bureaux de Robert Lighthizer lundi matin à 9 heures, heure de Washington, a précisé le ministre.

"Nous avons continué à progresser", a déclaré Ildefonso Guajardo.

Les discussions entre le Mexique et les États-Unis portent principalement sur l'élaboration de nouvelles règles dans le domaine de l'industrie automobile. Le président américain Donald Trump estime que l'Aléna, entré en vigueur le 1er janvier 1994 entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, est une "catastrophe" pour les salariés américains.

Le Canada n'a pas participé à la phase la plus récente des discussions, qui durent depuis un an, et, une fois que ses représentants retourneront à la table des négociations, pourparlers, les trois parties devront travailler au moins pendant une semaine supplémentaire, a déclaré Ildefonso Guajardo.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a pour sa part indiqué en sortant du bureau du représentant américain au commerce, que le Canada retournerait à la table des négociations une fois les problèmes bilatéraux résolus. "Mais nous n’avons pas encore terminé cette étape", a-t-il déclaré.

Les deux parties s'acheminent peu à peu vers un accord dans l'automobile, dit-on de source proche du dossier.

Dans le secteur, on indique que les deux pays sont sur le point d’accepter de relever à 75% le contenu minimum fabriqué localement pour un accès au marché de l'Aléna sans droit de douane, contre 62,5% actuellement.

L'administration Trump cherche cependant à imposer un plafond au nombre de voitures mexicaines et de SUV susceptibles d'être envoyés aux États-Unis en franchise de droits ou à un taux réduit de 2,5%, ce qui complique les négociations, dit-on de source au fait du dossier.

Selon deux constructeurs, les États-Unis souhaitent que les exportations mexicaines de voitures et de SUV soient plafonnées à environ 2 millions d'unités, contre 1,77 million en 2017, sans compter les pick-ups.

En comptant ces véhicules, le Mexique a exporté plus de 2,3 millions de véhicules vers les États-Unis l’an dernier.

Depuis l'élection présidentielle du 1er juillet au Mexique, les pourparlers bilatéraux sont compliqués par des divisions entre les administrations mexicaines entrantes et sortantes en matière de politique énergétique.

Si les négociations Etats-Unis, Canada, Mexique se poursuivent en septembre, l'approbation finale de l'accord pour le Mexique reviendra probablement à l'équipe du président élu Andres Manuel Lopez Obrador, car, en vertu de la procédure accélérée, le Congrès américain a besoin de 90 jours pour voter sur un nouvel Aléna une fois la renégociation terminée.

Andres Manuel Lopez Obrador doit prendre ses fonctions le 1er décembre.

(Sharay Angulo, David Shephardson et Dave Graham; Danielle Rouquié pour le service français)