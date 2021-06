Alerte gourmande: les Compotées de Bonne Maman® débarquent aux rayons frais!

MONTRÉAL, 03 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bonne Maman ® , qui propose toute une gamme de confitures, gelées, compotes et tartinades aux fruits, porte une attention infinie à chacune de ses recettes. Elle choisit ce qu’il y a de meilleur. C’est pourquoi les nouvelles Compotées Bonne Maman® sont préparées avec des ingrédients simples et naturels, pour un esprit « comme à la maison ». Retrouvez ces délicieux desserts fruités dans les rayons frais des Provigo à travers le Québec.



Ces desserts aux fruits gourmands et généreux marient de façon inédite des morceaux de fruits fondants avec des épices et infusions pour en révéler toutes les saveurs et rehausser leur fraîcheur. Une cuisson douce a été réalisée afin de garder les bienfaits naturels des fruits et d’obtenir cette texture si originale.

Les amoureux des fruits seront conquis par les délicieuses et originales recettes des Compotées de Bonne Maman® et apprécieront de les déguster, cuillère après cuillère. Pas d’arômes artificiels, de conservateurs ni de colorants dans les produits Bonne Maman; seulement les meilleurs ingrédients sélectionnés avec délicatesse et savoir-faire. Avec seulement 2g de sucre ajouté et sans gluten, la Compotée est le petit plaisir parfait, frais et fruité, pour ceux soucieux de leur bien-être et adeptes de produits gourmands. C’est aussi une excellente alternative aux desserts laitiers.

Les Compotées Bonne Maman® sont vendues par lot de 2 pots individuels de 115 mL. Vous serez séduits par leur délicat pot en verre, entièrement recyclable! Grâce à son format pratique individuel, la Compotée est idéale pour terminer vos repas ou pour une pause collation fraîche et fruitée. Pour garder toute la fraîcheur des fruits, les Compotées Bonne Maman® se conservent au frais.

Trois saveurs seront disponibles dès le 31 mai 2021:

Ananas, rhum et vanille: Une pointe de vanille naturelle et un trait de rhum ambré viennent révéler toute la gourmandise de l’ananas.

Pêche, abricot et verveine: Une délicate touche de verveine pour en révéler toutes les saveurs et rehausser leur fraîcheur.

Pomme à la fleur d’oranger: Un soupçon de fleur d'oranger ajouté aux pommes préparées et cuites doucement jusqu'à obtenir de délicieux morceaux de fruits fondants.

À propos de Bonne Maman® (Bonnemaman.ca):

Bonne Maman® propose toute une gamme de confitures, gelées, compotes et tartinades aux fruits dans une belle variété de délicieuses saveurs, toutes créées à partir de recettes traditionnelles françaises, avec un vrai savoir-faire, et avec des ingrédients simples, naturels et des fruits de la plus haute qualité. Déguster les produits Bonne Maman® c’est prendre le temps de s’accorder une pause toute en douceur et gourmandise, avec un bon goût d’enfance. Nos produits ont une haute teneur en fruits (50 % min.), sans colorants, sans produits de conservation et sans arômes artificiels, fabriqués avec les fruits les plus parfaits pour une saveur intense et riche en sucres de fruits naturels.

Les produits Bonne Maman® sont fabriqués en France, avec soin, attention et délicatesse.

