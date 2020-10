Alerte nouveaux achats dans le Portefeuille Zonebourse USA 0 02/10/2020 | 16:40 Envoyer par e-mail :

Nous procédons aujourd'hui à un double arbitrage dans le portefeuille Zonebourse Investisseurs USA en sortant deux titres dont les performances ont été honorables cette année, mais dont les perspectives sont plus incertaines, pour les remplacer par une thématique forte du moment. Nous nous séparons ainsi de notre pari sur l'industrie du cannabis, Curaleaf Holdings ... Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CURALEAF HOLDINGS, INC. -1.88% 9.41 17.24% D.R. HORTON, INC. 0.17% 77.655 43.37% FERRARI N.V. -1.65% 181.47 11.51% MERITAGE HOMES CORPORATION 0.95% 114.48 80.64%

