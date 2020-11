Alerte nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe PEA 25/11/2020 | 14:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pour intégrer la rotation sectorielle qui a l'air de prendre de l'ampleur, nous opérons un nouvel arbitrage dans le portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse. La semaine dernière, nous avions renforcé la poche cyclique et réduit notre exposition à la santé. Cette fois, nouvelle poussée cyclique et option "value". Vous trouverez ci-après des descriptions synthétiques des entreprises qui intègrent la sélection. Certaines seront développées par la suite dans la rubrique conseil. Nous...

© Zonebourse.com 2020 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ACCELL GROUP N.V. 0.58% 25.9 -0.39% DEUTSCHE BÖRSE AG 1.70% 134.3 -5.64% GETINGE AB 0.68% 176.9 1.09% QUADIENT S.A. 10.18% 17.53 -28.50%