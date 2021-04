Alerte nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur Europe PEA 06/04/2021 | 13:18 1 Envoyer par e-mail :

Nous procédons à deux arbitrages post-période de Pâques dans le portefeuille Investisseur Europe PEA de Zonebourse. Nous sortons le courtier Flatexdegiro après plus de 200% de gains, pour tenir compte d'une certaine accalmie du côté de la volatilité des marchés. Nous vendons aussi l'une des plus vieilles positions du portefeuille, la société informatique italienne Reply, qui a plus que doublé depuis avril 2018 et qui est désormais richement valorisée. Nous profitons aussi de ces ordres pour rebalancer le portefeuille. Nous...

© Zonebourse.com 2021 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DERICHEBOURG 0.75% 7.38 24.49% ERICSSON AB 0.77% 117.2 19.11% NOKIA OYJ -0.92% 3.432 9.93%