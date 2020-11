Alerte nouveaux achats dans le portefeuille Investisseur USA 25/11/2020 | 18:55 Envoyer par e-mail :

Nous vendons ce jour, dans le portefeuille Investisseur USA, les lignes Merck (-1.60% de performance brute) et NetEase (+40% de performance brute), dont les Notations Surperformance© se sont progressivement dégradées. Nous réduisons ainsi notre exposition au secteur de la santé et des jeux vidéo pour mettre le cap à la fois vers l'Asie et la technologie avec nos deux nouvelles acquisitions : Baidu et Alibaba. Nous en profitons pour rebalancer notre portefeuille afin que chacune de nos positions pèse environ 5% de ce dernier. Baidu ;

© Zonebourse.com 2020 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -1.17% 276.67 31.99% BAIDU, INC. 0.53% 135.1 6.30%