Alerte nouvelles opérations dans le portefeuille Investisseur Asie

Nexon

En plus de Sony et Tencent, nous prenons une nouvelle position dans l’industrie des jeux vidéo, avec cette fois-ci un acteur qui y réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires, Nexon. Le groupe nippon, qui a plus de 20 ans d’expérience dans ce secteur bouillonnant, a la particularité de s’être rapidement spécialisé dans les jeux en ligne, sur ordinateurs (75% de son activité) mais aussi sur le dynamique segment des jeux mobiles (25% de son activité).

Cette spécialisation, loin des standards des développeurs de jeux AAA (très gourmands en dépenses d’investissement et de distribution), permet à Nexon de considérablement assouplir sa situation financière, comme l’attestent ses marges colossales, de l’ordre de 40%. La compagnie réalise la majorité de son chiffre d’affaires en Asie, plus particulièrement en Corée du Sud, ce qui n’est pas surprenant puisque la partie sud de la péninsule coréenne est considérée comme l’épicentre de cette manière de consommer des jeux vidéo, entièrement connectée.

A ce titre, nos outils de screening mettent en relief la bonne orientation des révisions de bénéfices pour les exercices de 2021 et 2022, ce qui lui confère, en plus de son solide bilan et de ses marges élevées, de solides arguments pour intégrer notre sélection asiatique.

Country Garden Services

Quittons désormais le Japon pour rejoindre la Chine et ses villes immenses. Si Country Garden développe des “complexes résidentiels écologiques” dans plus de 300 villes, sa branche “Services” qui se nomme précisément Country Garden Services Holdings Company Limited, fournit divers services de gestion de propriété. Ces derniers sont vastes puisqu’ils couvrent la gestion de la sécurité d’un complexe résidentiel à l’entretien des espaces verts, en passant par la location de logements et la prestation d’assurances.

Le groupe croît à un rythme fulgurant, en atteste l’évolution de son chiffre d’affaires qui devrait pratiquement doubler d’ici à 2022. Une croissance par ailleurs non artificielle puisqu’elle est dénuée d’endettement. Certes, le titre s’échange aujourd’hui sur des multiples de valorisation élevés, mais c’est finalement le prix à payer pour acquérir de beaux dossiers de croissance, entièrement exposés à l’immense marché chinois.

Weichai Power

Weichai Power est une société chinoise cotée à Hong Kong, qui officie dans les poids lourds. C'est notamment le numéro un chinois des moteurs pour les véhicules lourds (camion, BTP, agriculture) et un important constructeur de bus. L'entreprise assemble aussi des camions.

Tournée vers le développement international, Weichai est en outre investie dans les nouvelles technologies à travers des accords industriels et capitalistiques avec des entreprises comme Ballard (hydrogène) et Ceres Power (pile à combustible). Elle détient aussi 45% de l'allemand Kion Group, ex-filiale de Linde spécialisée dans les chariots élévateurs (dont la marque Fenwick est très connue en France) et les équipements automatisés d'entrepôts logistiques. C’est par conséquent un dossier exposé aux enjeux de mobilité et de logistique du XXIe siècle. Les notations Surperformance de Zonebourse montrent que le titre a de beaux atouts : une valorisation faible pour des révisions de bénéfices très favorables et une croissance plus qu'honorable. Son positionnement sur des thématiques porteuses sur le long terme n’est pas le moindre de ses intérêts.

Techtronic Industries

Techtronic Industries ne vous dit sûrement rien, mais ses marques si, forcément. Le groupe de Hong Kong vend du matériel électroportatif de bricolage à des publics variés. Les professionnels avec Milwaukee ou Hart, les amateurs avertis avec AEG et le grand public via Ryobi ou Homelite. L'entreprise est aussi positionnée sur les aspirateurs (Hoover, Dirt Devil, Oreck, Vax). Les trois quarts des revenus sont réalisés en Amérique du Nord. Techtronic est entrée dans une phase de croissance marquée et dispose d'une situation financière robuste. Elle affiche une trajectoire de révision des revenus et des bénéfices favorables. Son volubile PDG, l'américain Joseph Galli, a fait étalage de sa confiance récemment, lui qui a renforcé l'innovation et diversifié la base de production, pour ne pas se retrouver pris au dépourvu par les surtaxes douanières ou les conséquences de la Covid. Galli est au fait des enjeux du bras de fer commercial entre la Chine et les Etats-Unis et a su adapter la stratégie de son groupe à cette nouvelle donne, ce qui ne manque pas de rassurer les investisseurs que nous sommes.

Chugai Pharmaceutical

Chugai Pharmaceutical va fêter son centenaire en 2025. La société fait partie des cinq plus gros laboratoires japonais. Elle est depuis 2002 dans le giron du groupe Roche, qui en détient près de 60%. Leur R&D commune a notamment permis de sortir le RoActemra, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde. L'entrée de cette entreprise dans le portefeuille Investisseur Asie de Zonebourse est destinée à améliorer sa partie défensive, en se positionnant sur un acteur solide, qui dispose de perspectives de croissance intéressantes et dont la visibilité est excellente. Chugai est apparue sur nos radars par le biais des récentes révisions positives de bénéfice par action et de chiffre d'affaires à court et moyen terme, visibles dans les notations surperformance.

Xiaomi

Cotée à la Bourse de Hong-Kong, Xiaomi est valorisée 383 MdsCNY, l’équivalent de 46,8 MdsEUR. C’est un poids lourd dans l’industrie des téléphones portables. Cet acteur a débarqué dans les magasins européens avec l’ambition de proposer des mobiles de qualités à des prix qui tendent vers le bas par rapport à ses concurrents comme Samsung ou Apple. Son chiffre d’affaires a progressé de 80% entre 2017 et 2019 et le dossier affiche des perspectives de croissance équivalentes d’ici 2022. L’entreprise chinoise est de plus à la tête d’une situation financière saine avec un levier financier négatif (-2,3x) soulignant un surplus de trésorerie et dispose d’un cash-flow libre de 20,4 MdsCNY soit 2,5 MdsEUR. En contrepartie, la société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 38,1x son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours. Mais sur plusieurs autres métriques, la valorisation reste intéressante, surtout si la croissance reste toujours aussi pentue, ce que les analystes ont l'air de penser.