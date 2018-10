Alerte sur les taux américains, au plus haut depuis 2011 !

La première semaine d’octobre a été marquée par la hausse rapide du rendement de l’emprunt à 10 ans américain à son plus haut niveau depuis la mi-2011 (3.23%) avec des répercussions sur tous les autres marchés obligataires mondiaux. Cette remontée générale des taux a également touché les marchés actions, surtout l’Asie et les marchés émergents (MSCI EM Asia en chute de -5.44%, MSCI EM -4.50%). Tous les grands indices ont fini la semaine en territoire négatif (S&P500 -0.97%, MSCI EMU -1.69%, NIKKEI 225 -1.39%, MSCI World -1.49% en USD).

Le réajustement des rendements obligataires s’inscrit dans le sillage de publications de données macros très solides aux Etats-Unis et des commentaires de Powell sur les perspectives économiques très positives et sur une possible hausse des taux de la Fed au-delà du taux dit « neutre ». De telles annonces ont logiquement poussé le billet vert à la hausse. Dans le même temps, le pétrole se réappréciait, notamment après que John Bolton, conseiller à la sécurité nationale, ait qualifié l’Iran de « banquier central du terrorisme international ».

Portée par le pétrole et le gaz naturel, l’énergie figurait ainsi parmi les rares secteurs ayant résisté à la correction. A l’inverse, les valeurs technologiques avec des PER élevés ont pris la tête des baisses, en raison notamment d’inquiétudes croissantes sur la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Soutenues par la hausse des taux et un relatif apaisement sur le projet de budget italien, avec un déficit et une dette revus à la baisse pour les années à venir, les valeurs financières ont finalement rebondi un peu en milieu de semaine, mais pas assez pour effacer les pertes initialement enregistrées.

