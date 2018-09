Alessandro Caldana devient associé commanditaire chez Bordier

Genève (awp) - Le groupe bancaire genevois Bordier & Cie a étoffé son collège des associés en nommant un nouveau membre au 1er juillet. Alessandro Caldana a été désigné associé commanditaire, comme Gaétan Bordier, Pierre Poncet et Patrice Lagnaux avant lui. Grégoire Bordier, Evrard Bordier et Michel Juvet demeurent associés indéfiniment responsables, précise l'établissement mardi.

Agé de 51 ans, M. Caldana travaille pour Bordier à Singapour depuis 2011, dans la fonction de directeur. Cet Italien est qualifié de spécialiste des marchés internationaux et des gérants indépendants. Il s'occupe de la clientèle "multinationale" et institutionnelle depuis plus de 15 ans.

fr/al