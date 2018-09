Alex Classen nommé à la tête de HSBC Suisse

Genève (awp) - HSBC Private Bank (Suisse) s'est trouvé un nouveau directeur général. La filiale du géant bancaire britannique sera dirigée par Alex Classen à partir du 5 novembre, indique-t-elle jeudi. M. Classen prendra la succession de Franco Morra, qui avait annoncé son départ en avril.

Le nouveau patron aura également le titre de responsable pour la Suisse, unité régionale qui inclut également les activités au Luxembourg.

Depuis quelques mois, l'établissement était géré à titre intérimaire par Christophe Guillemot, directeur financier de la division banque privée de HSBC.

Citoyen suisse, Alex Classen dispose d'une longue expérience dans la banque privée et a occupé plusieurs postes à responsabilité en Suisse, en Grande-Bretagne et en Asie ces 25 dernières années. Il arrivera en provenance de la société d'investissement Bedrock, notamment présente à Genève et Zurich, où il était associé-gérant.

Au cours de sa carrière, M. Classen a notamment dirigé l'unité International chez Coutts & Co et a assumé la responsabilité de la division de gestion de fortune Europe, Moyen-Orient et Afrique de Morgan Stanley International, à Londres.

