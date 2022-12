Alex Jones réclame un salaire de 1,3 million de dollars dans le cadre de la faillite d'Infowars

Jones et sa société, Free Speech Systems LLC, ont tous deux fait faillite ces derniers mois car ils doivent aux familles de la fusillade de 2012 à Sandy Hook un total de 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts pour avoir faussement prétendu que le massacre était un canular. Jones a déclaré qu'il ne pouvait pas payer ces jugements, qui sont intervenus après des procès en diffamation consécutifs au Texas et dans le Connecticut.

Jones touchait un salaire de 1,3 million de dollars de Free Speech Systems avant sa faillite, et son avocat a demandé au juge des faillites Christopher Lopez de rétablir son salaire à ce niveau lors d'une audience lundi.

Depuis que sa société a déposé son bilan le 29 juillet, Jones a reçu un salaire réduit de 20 000 $ toutes les deux semaines, soit un peu plus d'un tiers de ce qu'il recevait auparavant, selon son dossier judiciaire.

Les revenus mensuels de Free Speech System ont baissé à 1,9 million de dollars, alors qu'ils étaient de 6 à 7 millions de dollars avant la faillite, ont déclaré les avocats de la société, ajoutant qu'elle dispose actuellement d'environ 1,8 million de dollars en espèces.

"Nous devons vraiment revenir à ce niveau de production pour en faire une entreprise rentable et essayer de rembourser nos créanciers", a déclaré l'avocate de Jones, Vickie Driver.

Marty Brimmage, un avocat des familles de Sandy Hook, s'est opposé à la demande d'augmentation de salaire de Jones.

Lopez a déclaré qu'il était "ouvert à une augmentation" du salaire de Jones mais qu'il n'avait pas encore assez de preuves pour se prononcer.

Pendant des années, Jones a prétendu que le meurtre en 2012 de 20 élèves et de six membres du personnel de l'école primaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut, avait été mis en scène dans le cadre d'un complot gouvernemental visant à saisir les armes des Américains. Il a depuis reconnu que la fusillade a eu lieu, mais les plaignants ont déclaré que Jones a profité pendant des années de ses mensonges sur le massacre et les a soumis au harcèlement et à la traque de ses partisans.