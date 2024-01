Alexeï Navalny, critique du Kremlin emprisonné, s'est plaint d'avoir été empoisonné, agressé et privé de soins médicaux appropriés, mais il a révélé lundi qu'il était confronté à un nouveau défi : être forcé d'écouter une chanteuse pop pro-Poutine à 5 heures tous les matins.

M. Navalny, 47 ans, ancien avocat qui s'est fait connaître il y a plus de dix ans en dénonçant l'élite du président Vladimir Poutine et en exprimant des allégations de corruption généralisée, est actuellement incarcéré dans une prison située à environ 60 km au nord du cercle polaire arctique.

Condamné à rester en prison jusqu'à l'âge de 74 ans pour des accusations qui, selon lui, ont été forgées de toutes pièces pour l'écarter de la vie politique, M. Navalny a déclaré que son régime matinal consistait désormais à écouter l'hymne national russe avant de se voir jouer "Je suis russe", une chanson patriotique interprétée par un chanteur pro-Poutine du nom de "Shaman".

Shaman, de son vrai nom Yaroslav Dronov, a surfé sur une vague de patriotisme alimenté par la guerre pour devenir un incontournable de la télévision d'État. Il est l'une des célébrités qui présentent officiellement Poutine comme candidat à la présidence en mars.

Sa chanson fétiche, qu'il interprète parfois vêtu d'une tenue en cuir noir avec un brassard aux couleurs du drapeau russe - "Je suis russe" - dit que les Russes ne peuvent pas "être brisés" et "aller jusqu'au bout", et qu'ils portent le sang de leurs pères.

Le chanteur de 32 ans a suscité la controverse en novembre lorsqu'il a simulé le déclenchement d'une bombe nucléaire lors d'un concert retransmis par la télévision d'État, en appuyant sur un bouton rouge dans une fausse valise nucléaire, avant que des feux d'artifice n'éclatent autour de lui.

Dans un message sur X facilité par ses alliés, M. Navalny a décrit une routine matinale surréaliste.

"Le chanteur Shaman s'est fait connaître alors que j'étais déjà en prison, je ne pouvais donc ni le voir ni écouter sa musique. Mais je savais qu'il était devenu le principal chanteur de Poutine. Et que sa chanson principale était "Je suis russe"", a écrit M. Navalny.

"Bien sûr, j'étais curieux de l'entendre, mais où pouvais-je l'écouter en prison ? Et puis ils m'ont emmené à Yamal (l'endroit où se trouve sa prison arctique). Et ici, tous les jours à 5 heures du matin, nous entendons l'ordre : Debout !", suivi de l'hymne national russe et, immédiatement après, de la deuxième chanson la plus importante du pays : "Je suis russe" de Shaman.

L'ironie, selon M. Navalny, c'est que la propagande d'État avait mis en avant le fait qu'il avait l'habitude de marcher avec les nationalistes russes lors des marches annuelles et qu'aujourd'hui, des années plus tard, on lui fait écouter une chanson pop ultranationaliste à des fins éducatives pendant qu'il fait ses exercices matinaux à la prison.

"Pour être honnête, je ne suis toujours pas sûr d'avoir bien compris ce que sont la post-ironie et la méta-ironie. Mais si ce n'est pas ça, qu'est-ce que c'est ?", a plaisanté M. Navalny.