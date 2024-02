Alexei Navalny, opposant russe et ennemi de Vladimir Poutine, serait mort à 47 ans

Alexei Navalny, dont le décès a été annoncé vendredi par les services pénitentiaires russes, était le plus farouche opposant national à Vladimir Poutine, qu'il accusait d'avoir tenté de le tuer et de l'avoir fait emprisonner sur la base de fausses accusations et de l'avoir privé de soins médicaux. Il avait 47 ans.

Le Kremlin a rejeté ces allégations et a qualifié M. Navalny de marionnette occidentale et de criminel de droit commun coupable des chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné, à savoir fraude, outrage à magistrat et extrémisme. La prison où il était incarcéré a déclaré qu'elle enquêtait sur sa mort. Considéré comme le prisonnier politique personnel du Kremlin par de nombreux gouvernements occidentaux, ses partisans affirment que le fougueux opposant a été systématiquement persécuté pour avoir défié M. Poutine, le dirigeant suprême de la Russie depuis plus de vingt ans. Ancien avocat, M. Navalny s'est vu interdire de se présenter à l'élection présidentielle de 2018, a formulé des allégations détaillées de corruption à l'encontre de l'élite russe et a accusé le président Poutine et ses alliés d'être des autocrates qui ont entraîné la Russie dans une guerre désastreuse en Ukraine. Le Kremlin a laissé entendre que M. Navalny était un larbin de la CIA et un fauteur de troubles désireux de renverser les autorités et de transformer Moscou en un État vassal docile des États-Unis. M. Poutine ne l'a jamais cité nommément. M. Navalny et ses partisans - dont beaucoup ont moins de 30 ans - ont été mis hors la loi comme extrémistes après avoir organisé de bruyantes manifestations antigouvernementales qui ont été dispersées par la force et avoir encouragé le vote tactique pour tenter d'évincer les candidats pro-Kremlin. En Occident, nombreux sont ceux qui voient en lui un homme politique d'opposition courageux et charismatique, prêt à tout risquer pour un pays qu'il dit croire capable de devenir un jour libre et heureux. En Russie, son mouvement a compté jusqu'à 700 000 membres, mais les médias d'État n'ont pas parlé de lui pendant de nombreuses années et l'opinion publique était divisée. Il a utilisé YouTube pour exhorter les jeunes électeurs à faire confiance à ce qu'il appelle la "belle Russie de l'avenir", mais il a eu plus de mal à entrer en contact avec les gens en dehors des grandes villes. Marié et père de deux enfants, M. Navalny a survécu à ce que les médecins occidentaux ont qualifié de tentative d'empoisonnement à l'agent neurotoxique en 2020, à bord d'un avion en Sibérie. Il a ensuite téléphoné à l'un des hommes qui, selon lui, avait tenté de l'empoisonner, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, et on lui a dit que des agents de la sécurité de l'État avaient mis du poison dans son caleçon. À l'époque, il a déclaré à propos de M. Poutine "Il a beau prétendre être un grand géopoliticien, il restera dans l'histoire comme un empoisonneur. Il y a eu Alexandre le libérateur, Iaroslav le sage et Poutine l'empoisonneur en sous-vêtements". M. Poutine a nié que l'État russe ait tenté de tuer M. Navalny, affirmant qu'il aurait "terminé le travail" s'il avait vraiment voulu l'éliminer. Les alliés de M. Navalny ont déclaré qu'il prévoyait de formuler une plate-forme politique et de créer un groupe de personnes prêtes à gouverner à la fin de l'ère Poutine. Il a exhorté ses partisans à se rendre aux urnes le mois prochain, à midi, pour exprimer leur opposition à M. Poutine, dont la victoire est largement attendue. Il a été agressé physiquement à plusieurs reprises en Russie par des militants pro-Kremlin et a failli devenir aveugle lors d'une agression. Avant d'être emprisonné en 2021, il a déclaré que lui et sa famille étaient suivis partout par les services de renseignement russes. Dans une interview accordée à Reuters en 2017, il a ignoré les risques. "Les services de sécurité nous suivent. Ils suivent mes enfants, ma femme (Yulia) et moi-même. Des voitures passent constamment. Je n'y prête même plus attention, mais Yulia est vraiment dérangée par cela." LA RUSSIE EST MON PAYS Fils d'un officier de l'armée, Alexei Anatolievich Navalny est né le 4 juin 1976 et a grandi principalement à Obninsk, à environ 100 km au sud-ouest de Moscou. Il a obtenu un diplôme en droit et un autre en finance, et a séjourné aux États-Unis dans le cadre d'une bourse de recherche à Yale, ce dont les critiques pro-Kremlin se sont emparés pour suggérer qu'il était un agent étranger, une accusation qu'il a rejetée avec ses alliés. Lorsque des manifestations ont éclaté à Moscou à la suite de la victoire électorale entachée de fraudes du parti au pouvoir, Russie unie, en décembre 2011, M. Navalny s'est fait connaître au niveau international par ses discours enflammés et a été l'une des premières personnes à être arrêtées. Féru d'Internet et souvent vêtu d'un jean décontracté, il tranche radicalement avec l'image conservatrice de l'ancien officier du KGB, M. Poutine, qu'il accuse de "sucer le sang de la Russie". Sa description du parti au pouvoir comme étant "des escrocs et des voleurs" a trouvé un écho auprès de ses partisans et il a été détenu à plusieurs reprises au cours des années suivantes. En 2013, il a été condamné à une peine de cinq ans pour corruption avant d'être libéré le lendemain. La même année, il s'est présenté à la mairie de Moscou, perdant face à un candidat soutenu par le Kremlin mais obtenant 27 % des voix, un résultat que ses partisans considèrent comme impressionnant étant donné l'absence de couverture par les médias d'État. Il a troublé certains libéraux de l'opposition russe divisée par ce qu'ils considéraient comme une tendance populiste et nationaliste, en se joignant à une marche nationaliste annuelle, en appelant à une répression de l'immigration illégale et en préconisant un régime de visas pour les ressortissants d'Asie centrale. Aimant appeler Poutine "le vieil homme dans son bunker" pendant la pandémie de COVID-19, il a promu sur YouTube des enquêtes sophistiquées sur ce qu'il disait être une vaste corruption officielle, une stratégie dont il espérait qu'elle éroderait avec le temps le soutien populaire à Poutine. Son groupe a utilisé des drones pour filmer les résidences luxueuses des fonctionnaires dont il examinait la richesse. Il a été poursuivi en justice à plusieurs reprises. Une vidéo affirmant que M. Poutine est l'ultime propriétaire d'un palais opulent, ce que le président nie, a été visionnée plus de 128 millions de fois. M. Navalny est rentré en Russie en 2021 après avoir été soigné en Allemagne pour son empoisonnement, sachant qu'il risquait d'être arrêté. "La question n'a jamais été de savoir si je devais revenir ou non. Tout simplement parce que je ne suis jamais parti. Je me suis retrouvé en Allemagne après être arrivé dans un box de soins intensifs pour une seule raison : ils ont essayé de me tuer", a écrit M. Navalny avant son retour. "La Russie est mon pays, Moscou est ma ville et elle me manque. En août 2023, M. Navalny a été condamné à 19 ans de prison supplémentaires, en plus des 11 ans et demi qu'il purgeait déjà, dans le cadre d'une affaire criminelle qui, selon lui, visait à contraindre le peuple russe à la soumission politique. Les chefs d'accusation portaient sur son rôle dans son mouvement, alors disparu, à l'intérieur de la Russie, que les autorités accusaient d'essayer de fomenter une révolution. "Je comprends parfaitement que, comme de nombreux prisonniers politiques, je purge une peine de prison à vie", avait-il déclaré à l'époque. "La durée de cette peine se mesure en fonction de la durée de ma vie ou de la durée de la vie de ce régime.