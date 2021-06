Algérie-Le FLN a remporté le plus de sièges aux législatives

ALGER, 15 juin (Reuters) - Le Front de libération nationale (FLN), qui domine la vie politique algérienne depuis l'indépendance, a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives de samedi, a annoncé mardi l'Autorité nationale indépendante des élections.

Cependant, avec 105 sièges sur les 407 que compte l'Assemblée populaire nationale, le FLN est loin de la majorité absolue, alors que le parti islamiste MSP (Mouvement de la société pour la paix) disposera de 64 députés et que 78 candidats indépendants ont été élus. (Hamid Ould Ahmed et Lamine Chikhi; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)