Algérie-Le chef d'état-major des armées veut voir Bouteflika déclaré inapte-TV

ALGER, 2 avril (Reuters) - Le chef d'état-major des forces armées algériennes, le général Ahmed Gaed Salah, a demandé mardi soir que le président Abdelaziz Bouteflika soit sans attendre déclaré inapte à diriger le pays, a rapporté la chaîne de télévision Ennahar.

Le général Salah a déclaré qu'il était du côté du peuple et qu'il ne fallait plus perdre de temps, après des semaines de manifestations massives en faveur de la démission de Bouteflika, qui à 82 ans est de santé fragile et n'est apparu que rarement en public depuis qu'il a fait un AVC en 2013.

(Eric Faye pour le service français)